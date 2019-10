Chiều 17/10, tại trường Đại học Mỏ - Địa chất mưa tầm tã, không khí nơi đây như bao trùm nỗi buồn trước sư ra đi của một cán bộ từng nhiều năm cống hiến và được yêu mến là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An.

Cán bộ của phòng hành chính cho biết, với cán bộ, nhân viên của trường, thầy An như một người thân trong gia đình.

Sau khi được tin Thứ trưởng Lê Hải An qua đời, lãnh đạo nhà trường đã đến để thăm hỏi, động viên gia đình. Hoạt động chuyên môn của trường vẫn diễn ra bình thường, những tiết học vẫn được tổ chức như thường lệ. Theo dự kiến, chiều tối 17/10, trường tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nhưng không ai còn tâm trạng cho sự kiện, nên trường đã tạm hoãn.

Trường ĐH Mỏ - Địa chất, nơi Thứ trưởng Lê Hải An nhiều năm công tác.

Là người có những năm tháng là cán bộ cấp dưới của Hiệu trưởng Lê Hải An (nhận công tác Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tháng 11/2018 từ trường ĐH Mỏ - Địa chất), anh Hoàng Văn Sinh - cán bộ văn phòng không khỏi xúc động, tiếc nuối trước sự ra đi của thủ trưởng cũ, người mà anh cũng như nhiều cán bộ, nhân viên toàn trường quý mến.

"Sáng nay, tôi đọc trên Facebook và xem trên báo, tôi rất buồn và bất ngờ trước sự ra đi của thầy An. Không chỉ với cá nhân tôi, mà với nhiều cán bộ, nhân viên trong trường đều coi đây là một mất mát lớn. Thầy An là một người thầy tâm huyết với công việc, luôn chuẩn chỉ, có những chỉ đạo kịp thời để công việc được tốt hơn. Thầy gần như ngày nào cũng xong công việc lúc 21h, rồi mới về nhà" - anh Hoàng Văn Sinh chia sẻ.

Nội quy nhà trường vẫn còn đề tên PGS.TS Lê Hải An

Đối với tập thể, cán bộ khoa Dầu khí, nơi Thứ trưởng Lê Hải An nhiều năm công tác từ hồi còn là giảng viên cho đến lúc là trưởng khoa, ai cũng đau buồn trước sự ra đi của một người nhiều năm công tác tại nơi đây.

Từng là sinh viên của thầy Lê Hải An lúc là Trưởng bộ môn Địa Vật Lý (Khoa Dầu khí) từ cách đây hơn 10 năm, thầy Trần Danh Hùng - giảng viên bộ môn Địa Vật Lý xúc động chia sẻ: "Tôi vẫn không tin đây là sự thật, đây có thể là tin không đúng, nhưng sau khi gọi điện cho các thầy cô trong bộ môn thì đây là sự thật. Rất sốc, không tin điều đó xảy ra. Thời đi học, chúng tôi rất yêu mến thầy, vì thầy không những tài năng mà luôn giúp đỡ sinh viên. Khi ra trường, được làm đồng nghiệp với thầy, tôi cảm thấy rất may mắn, thầy luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cán bộ trong khoa, thầy còn là đầu mối để chúng tôi đi học tại các nước".

Văn phòng Bộ môn Địa Vật Lý - nơi Thứ trưởng Lê Hải An từng nhiều năm gắn bó.

Cũng theo thầy Hùng, Thứ trưởng Lê Hải An khi còn công tác tại trường rất hòa đồng, nhiệt tình với cán bộ trong bộ môn, khoa. Thầy chia sẻ, giúp đỡ đối với những người xung quanh, về tinh thần và cả vật chất.

Dù là giảng viên, quản lý khoa hay lãnh đạo nhà trường, Thứ trưởng An luôn chứng tỏ tài năng, tâm huyết được rất nhiều thế hệ sinh viên coi thầy là thần tượng, kể cả những người đã về hưu, hay cán bộ giảng viên trẻ. Thứ trưởng Lê Hải An có hai người con, người con trai lớn đang đi du học nước ngoài, còn con gái út vẫn còn nhỏ.

Giảng viên Trần Danh Hùng cảm thấy sốc trước sự gia đi của người thầy của mình.

Còn theo PGS.TS Trần Đình Kiên - nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Mỏ - Địa chất, người có những năm tháng công tác cùng với Thứ trưởng Lê Hải An chia sẻ: "Sáng nay, nhiều người gọi điện để hỏi, chia sẻ trước thông tin Thứ trưởng Lê Hải An đột ngột qua đời. Bản thân tôi thấy rất tiếc trước sự ra đi của người cán bộ tài năng, tâm huyết trong công việc, được nhiều người đồng nghiệp yêu mến".

Thứ trưởng Lê Hải An được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ tháng 11/2018.

Thứ trưởng Lê Hải An sinh năm 1971, quê ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư Địa Vật lý, tốt nghiệp tại Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva (Nga), sau đó ông lấy bằng Thạc sĩ Dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei và bằng Tiến sĩ Dầu Khí tại Đại học Heriot - Watt (Anh). Ông An có nhiều năm công tác tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, giữ cương vị Hiệu trưởng, sau đó được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ tháng 11/2018.



Như đã đưa tin, theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, ông Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, do tai nạn đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17/10/2019. Bộ GD&ĐT cho biết, lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng sẽ được thông báo sau.



Quang Anh