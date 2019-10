Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, đồng chí Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT , do tai nạn, đồng chí đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17/10/2019. Bộ GD&ĐT cho biết, lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Lê Hải An sẽ được thông báo sau.

Theo một số tờ báo đưa tin, sáng 17/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An bị ngã từ tầng cao của tòa nhà Bộ GD&ĐT xuống đất vào lúc sáng nay. Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Lê Hải An hồi tháng 11/2018. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Trước đó vào ngày 5/11/2018, Bộ GD&ĐT đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho đồng chí Lê Hải An – Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT kể từ ngày 02/11/2018.

PGS.TS Lê Hải An sinh năm 1971, là Kỹ sư Địa vật lý, ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; Thạc sĩ Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei; Tiến sĩ Dầu Khí ĐH Heriot - Watt, Vương quốc Anh. Ông đã có nhiều năm công tác tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. Cụ thể, ông An bắt đầu quá trình làm việc tại trường Đại học Mỏ - Địa chất từ tháng 12/1995 với vai trò trợ giảng Bộ môn Địa vật lý, Khoa Dầu khí.

Tới tháng 8/1998, ông bắt đầu trở thành giảng viên của Bộ môn Địa vật lý, sau đó là Bí thư Chi đoàn, trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Phó Hiệu trưởng. Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh phó giáo sư. Tháng 3/2014, ông Lê Hải An được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đại học - Mỏ Địa chất.

Quang Anh