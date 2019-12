Phụ huynh lo lắng sau vụ việc trẻ 3 tuổi tử vong khi chơi cầu trượt ở trường

Chiều 25/11, bé T - học sinh lớp mẫu giáo 3 tuổi tại trường mầm non Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - chơi cầu trượt và bị kẹt đầu vào ô tròn của cầu trượt. Tuy nhiên, thời điểm đó không ai phát hiện ra bé. Một lúc sau cô giáo phát hiện thì bé đã rất yếu. Ngay lập tức bé được đưa đến phòng y tế của trường sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện cứu chữa. Đáng tiếc, bé T. đã không qua khỏi.

Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho biết, 3 giáo viên phụ trách lớp cháu T. đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Vụ việc vẫn đang được điều tra để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người liên quan.

Tuy nhiên, với nhiều phụ huynh, đặc biệt là những người có con nhỏ học cấp mầm non, vụ việc khiến nhiều người lo lắng khi con đi học ở trường. Bởi với lứa tuổi nhỏ, chưa ý thức được các tai nạn đáng tiếc, trong khi giáo viên chủ yếu phụ trách trong lớp học, ít sát sao khi trẻ ra ngoài sân chơi, hoặc lẻn ra ngoài dẫn đến tai nạn…

Đang chơi ở cầu trượt, một bé 3 tuổi ở Hà Nội đã bị mắc kẹt và tử vong. Ảnh: TL

Có con 4 tuổi học đang học tại trường mầm non công lập, chị Nguyễn Thị Hải (quận Thanh Xuân, Hà Nội) lo lắng cho biết: "Thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc đau lòng khi trẻ đi học trên trường như bị quên tại lớp học, tai nạn thương tích, thậm chí có cháu đã tử vong làm tôi cũng hết sức lo lắng. Dù thông cảm với giáo viên là lớp học đông, mỗi cô một việc nên khó có thể quán xuyến hết được nhưng cần có một cách thức quản lý lớp học tốt nhất để không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào nữa".

"Dù lớp học có camera và phụ huynh giám sát cùng nhà trường, tuy nhiên về lý thuyết vẫn có thể có sơ xuất của giáo viên, phụ huynh dẫn đến trẻ chạy ra ngoài chơi, bị tai nạn. Để phụ huynh yên tâm hơn, các trường cần bố trí thêm giáo viên, nhân viên giám sát ở khu vực hành lang, sân chơi để quản lý tốt học sinh" - Phụ huynh Minh Tiệp có con học mầm non ở Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.

Lo lắng, mong muốn của phụ huynh nói trên là hoàn toàn dễ hiểu, bởi khi gửi con cho nhà trường, các phụ huynh đều muốn con được nuôi dạy tốt, an toàn. Khi có sự việc không may xảy ra cũng ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều bậc phụ huynh.

Nhiều phụ huynh chọn trường ngoài công lập, trường quốc tế để gửi con vì trường trang bị hệ thống giám sát tốt, thế nhưng vẫn có những sự cố ngoài mong muốn bởi quy trình đưa đón, chăm sóc, quản lý trẻ ở một số nơi còn lỏng lẻo. Vụ việc cháu bé 3 tuổi tử vong tại trường mầm non Phù Lỗ là một ví dụ, dù bị mắc kẹt, song trong khoảng thời gian nhất định mới có người phát hiện ra.

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT, ngành GD&ĐT các địa phương đã có nhiều chỉ đạo, chấn chỉnh công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Cụ thể, trong hướng dẫn nhiệm vụ năm học, Bộ GD&ĐT luôn đặt yêu cầu đầu tiên là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, việc đảm bảo an toàn cho trẻ được quy định trong Điều lệ trường mầm non...

Cuối tháng 10 vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học ngành giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học, an toàn giao thông và tổ chức ngoại khóa. Sở chỉ đạo các đơn vị, trường học phối hợp với chính quyền tại địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

Quang Anh