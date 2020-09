Nữ sinh trường báo đam mê nghề MC, sớm tự lập ở tuổi 20

Cái duyên đến với nghề MC

Nguyễn Ngân Hà là năm thứ ba khoa Quan hệ quốc tế của Học viện Báo chí Và tuyên truyền. Khán giả qua màn ảnh nhỏ dễ dàng bắt gặp hình ảnh MC Ngân Hà trong các chương trình của đài truyền hình VTC và thường xuyên nhất là vai trò "Chị Cầu Vồng" của Cầu Vồng TV.

Ngân Hà bén duyên với sân khấu ngay khi nhỏ, MC nhí Ngân Hà được mọi người biết đến nhiều hơn sau cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí 2013. Sau cuộc thi ấy, Hà bén duyên với nghề dẫn chương trình và dần dần hình thành phong cách riêng, sự tự tin và cái duyên trên sân khấu.

Năm 14 tuổi tình cờ Ngân Hà được mời làm MC chương trình tôn giáo đạo Phật. Dù chỉ năm phút được đứng trên sân khấu, cô đã cùng mẹ và cô giáo của mình bắt chuyến tàu từ Hà Nội về Thanh Hóa để dẫn chương trình, trước hết là xuất phát từ cái tâm của một phật tử.

Từ đó tới nay, Ngân Hà có một mối duyên sâu đậm với các chương trình của giáo hội Phật giáo.

Hà còn may mắn được được một đạo diễn nổi tiếng chỉ dạy rằng: "Làm MC chương trình Phật giáo con không chỉ dẫn bằng kỹ thuật, bằng giọng nói mà con còn phải dẫn bằng chính tâm hồn. Tâm hồn phải trong phải đẹp thì người nghe mới cảm nhận được".

"Cho đến tận bây giờ, những lời khuyên của các thầy, các cô, những người bạn, đồng nghiệp đã từng đi bên mình, ủng hộ mình. Tất cả, đều là động lực của mình để mình cảm thấy trân trọng mọi khoảnh khắc được đứng trên sân khấu", Ngân Hà chia sẻ.

Nhờ có cơ duyên làm MC các chương trình Phật giáo, Hà cũng sinh hoạt cùng Đoàn Thanh niên tại Thiền viện Sùng Phúc. Qua môi trường này, Ngân Hà rèn luyện chính mình. Từ một cô gái nóng nảy và bồng bột dễ cáu giận Hà trở nên điềm đạm hơn và đặc biệt ở đây cô đã cảm nhận và hiểu được hai chữ "Yêu thương".

Trưởng thành sớm, chịu nhiều áp lực

Mặc dù đứng trên sân khấu có nhiều sức ép cũng như cân bằng với việc học tập nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ. Hà thích được là người dẫn dắt, chuyện trò, hiểu câu chuyện của mọi người.

Nhiều người ngưỡng mộ Ngân Hà không biết rằng cô gái này mới chỉ 20 tuổi. kể: "Nhiều khi đi làm em không dám nhắc tới tuổi tác của mình vì nhiều người định kiến cho rằng tuổi còn nhỏ thì khó làm được việc. Phải tới khi công việc xong xuôi, mọi người hỏi chuyện em mới nói tuổi".

Nhấn để phóng to ảnh Ngân Hà làm MC Cầu Vồng

Thành tích của Ngân Hà phải kể tới việc cô từng lọt vào bán kết của The Next MC 2019 và tham gia nhiều chương trình như: Ultrabass Music Festival, Gala trao giải "Mẹ trong tâm trí con", Lễ trao giải Piano Toàn Quốc Ode To Joy, Liên hoan múa Toàn Quốc lần thứ II…

Mỗi chương trình là động lực để Ngân Hà cố gắng mỗi ngày hoàn thiện và là phiên bản tốt hơn của chính cô ngày hôm nay.

Là người lãnh đạo, cô giáo truyền cảm hứng

Từ khi còn theo học trường THPT Yên Hòa, Ngân Hà đã là chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Young MC Club. Hà vừa là một MC đa tài, vừa là người lãnh đạo, đặt nền móng cho CLB YMC tài năng với hơn 100 thành viên chỉ trong những năm cuối cấp và hơn cả là một người dẫn dắt và truyền cảm hứng.

Bên cạnh là một MC bản lĩnh, Ngân Hà còn được mọi người biết đến là một cô giáo trẻ tài năng trong lĩnh vực giảng dạy MC nhí và kỹ năng sống. Hà đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Nhấn để phóng to ảnh

Với tinh thần cầu tiến cùng khả năng làm bạn với trẻ em, Ngân Hà đã mang tới sự hứng khởi đến lớp cho học sinh. Đặc biệt không ít phụ huynh đã chia sẻ niềm vui khi thấy sự thay đổi tích cực từ con như con vốn tự ti đã mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình.

Trong mỗi tiết học Ngân Hà luôn đưa vào câu chuyện chia sẻ về yêu thương và ước mơ với mong muốn truyền niềm cảm hứng và sự tự tin cho học sinh của mình.