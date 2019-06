Nữ giáo viên nghĩ quẩn và tìm cách tự tử

Như GĐ&XH đã thông tin đến bạn đọc, bé trai tên B.A đã bị một nữ giáo viên đánh dập môi khi theo học tại trường mầm non E.C nằm trong KĐT Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngày 8/6 vừa qua.

Theo đó, chị L. (mẹ bé B.A) cho hay, chiều 18/6, khi đến trường đón con trai thì phát hiện trên mặt bé có nhiều vết hằn ngón tay, môi bị rách và bầm dập. Quá hốt hoảng, chị L. đã hỏi giáo viên của trường nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng do bé tự ngã.

Tuy nhiên, không đồng ý với cách giải thích trên nên vị phụ huynh yêu cầu phía nhà trường trích xuất camera thì được biết lúc 11h trưa ngày 18/6, bé bị cô giáo đánh vào mặt, sau đó đưa bé ra một góc khuất của camera. Do có nhiều chứng cứ xác đáng nên hành động bạo hành, đánh đập học sinh đã được cô giáo này thừa nhận.

Bé B.A bị nữ giáo viên T. đánh.

Lãnh đạo trường mầm non E.C xác nhận với báo chí là ngay sau khi biết sự việc đã buộc thôi việc với nữ giáo viên tên T. (sinh năm 1990) về những hành vi không đúng mực.

Cũng trong ngày 19/6, mẹ của nữ giáo viên T. đã từ quê lên cùng con gái và nhà trường đến tận nhà bé B.A để xin lỗi với thái độ rất cầu thị.

Theo lãnh đạo trường E.C cho biết, nữ giáo viên T. sau khi về nhà trọ của mình do hoảng loạn, suy nghĩ quẩn nên đã tìm cách tự tử. Rất may mắn hành động của giáo viên T. được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

“Hiện nhà trường vẫn đang cắt cử giáo viên cùng với gia đình trông nom, giám sát 24/24, chăm sóc, động viên để cô T. ổn định tinh thần, tránh những suy nghĩ, việc làm đáng tiếc", lãnh đạo trường cho hay.

Bức thư hối lỗi trong đêm

Đêm ngày 19/6, nữ giáo viên T. cũng đã viết một bức tâm thư nói về hành động không đúng mực của mình.

Theo đó, nữ giáo viên T. cho biết, bản thân đã suy nghĩ rất nhiều: “Em thực sự không biết ngày mai em còn có thể dám bước chân ra đường, còn dám gặp mặt gia đình mình, còn dám gặp các phụ huynh và các đồng nghiệp của mình nữa không. Một giây phút trót nóng giận, một giây phút không suy nghĩ em đã đánh mất chính mình, đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến con và đến gia đình mình.

Em biết chị và gia đình không thể tha thứ cho em, cũng không còn muốn nghe lời em nói, nhưng em hết sức xin lỗi vì vẫn còn làm phiền đến chị lúc đêm khuya thế này. Trước khi vào nhận lớp em cũng được các cô trong lớp trao đổi về tình hình của con, về hoàn cảnh hiếm muộn của gia đình mình, em cũng rất bất ngờ vì hoàn cảnh gia đình cũng giống như em”.

Nữ giáo viên T. cho biết, bản thân cũng từng mất con đầu lòng khi vừa tròn 2 tháng tuổi vì mắc căn bệnh ung thư máu bẩm sinh. Sau 3 năm sau mới sinh được bé thứ 2 nhưng khi cháu được hơn 1 tuổi thì gia đình đổ vỡ. Do không có kinh tế nên cô giáo T. không có quyền nuôi con. Làm việc tại trường mầm non E.C, cô T. hi vọng sẽ có tiền để đón con về chăm sóc.

“Em cũng luôn tâm niệm rằng em không được chăm con vậy sẽ cố gắng làm tốt công việc chăm trẻ để lấy đó làm niềm vui. Nhưng sự việc xảy ra đến với con ngày hôm nay thực sự là do em sai, sai rất nhiều, một giây phút ngắn ngủi không kìm nén cảm xúc, không làm chủ được bản thân đã khiến em thấy mình không xứng đáng làm việc của con em, không xứng đáng làm cô giáo của biết bao học sinh ngây thơ. Rồi còn làm ảnh hưởng đến cả một hệ thống giáo dục với rất nhiều cô giáo vẫn luôn tận tâm với các con.

Em biết gia đình mình không thể bỏ qua lỗi lầm của em, nhưng em xin gia đình bớt nóng giận hơn, cho em xin một con đường sống để em có thể có cơ hội được gần gũi con em hơn. Là mẹ, chị rất đau xót khi thấy con như vậy, lỗi của em lớn lắm, em cũng không biết phải chuộc lỗi thế nào. Đây là bài học đắt giá nhất trong cuộc đời của em”, nữ giáo viên T. viết.

Lê Bảo