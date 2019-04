Những mẫu câu tiếng Anh cơ bản để kết bạn

Giới thiệu

Trước hết, bạn cần giới thiệu với người mới gặp về bản thân. Nếu đang ở trong bối cảnh nghiêm túc, bạn có thể bắt đầu bằng cách rất lịch thiệp như:

- Good evening/afternoon, my name is...

- It's a pleasure to meet you, my name is...

Hoặc sử dụng những mẫu câu mang tính thoải mái và thân mật hơn:

- Hey! I'm ...

- Hi, how's it going? My name's...

Ảnh: ExpatWoman

Bắt đầu cuộc hội thoại

Bằng cách chia sẻ một chút thông tin cụ thể, bạn sẽ có khả năng tìm được điểm chung để phát triển nội dung trò chuyện. Chẳng hạn:

- I'm here to study.

- I'm studying politics at ... University (tên trường và ngành học).

- I'm here on holiday.

- I'm visiting friends/family.

- I just got a job at... (tên hoặc địa chỉ công ty).

- I work as a... (nghề nghiệp).

Đưa ra lời khen

Đây là cách dễ dàng để bắt chuyện, khiến người nghe cảm thấy được chú ý. Bạn hãy quan sát một chút để đưa ra lời khen thích hợp về áo phông, túi xách hay đôi giày thể thao của đối phương:

- Wow. I really like your T-shirt.

- That's a really cool bag!

- Hey, nice trainers, where did you get them?

Đặt câu hỏi

Cách tốt nhất để người khác biết rằng bạn thực sự quan tâm đến họ là khuyến khích chia sẻ thêm về một số chủ đề nhất định, chẳng hạn thể loại nhạc, phim hay sách mà họ yêu thích:

- What kind of music/films/books are you into?

Nếu chung sở thích, bạn có thể nói tiếp về những tác phẩm thuộc thể loại đó:

- I love...

- I really like...

- I'm a big fan of...

- I think... is really cool.

Hoặc nếu bạn muốn để họ biết mình không thích thứ gì, hãy nói đơn giản:

- I hate...

- I despise... (mức độ nặng nề hơn "hate").

- I think... are awful.

Hẹn gặp thêm

Sau thời gian trò chuyện ban đầu, nếu thấy hai người hợp nhau, bạn có thể muốn gặp lại họ thêm lần nữa bằng lời rủ rê:

- Want to go for a beer?/Let’s go for a drink! (Mời đi uống bia hoặc uống nước).

- Would you like to come over for dinner/supper? (Mời tới chỗ bạn ăn tối hoặc ăn khuya).

- We should hang out more. (Thể hiện cho người kia biết rằng bạn cảm thấy hai người nên gặp gỡ nhiều hơn trong tương lai. Nếu người kia cũng cảm thấy tương tự, họ sẽ trả lời bằng những câu như "Yeah!" hoặc "Sure, that would be cool!").

Giữ liên lạc

Bạn có thể dùng những câu hỏi sau để xin tài khoản Facebook, email, Twitter, LinkedIn, số điện thoại của người mới quen:

- Are you on Facebook?

- What’s your email address?

- Would you mind giving me your email address?

- Do you have a Twitter account?

- Are you on LinkedIn?

- Could I take your mobile number?

Bạn cần lưu ý rằng việc hỏi số điện thoại của người khác giới ngay trong lần gặp đầu tiên có thể ngụ ý rằng bạn muốn tìm hiểu họ để phát triển mối quan hệ yêu đương thay vì chỉ làm bạn bè thông thường.

Theo EF English Live/VnExpress