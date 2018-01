Nghi vấn lộ đề, Khánh Hoà cho toàn bộ học sinh kiểm tra lại 9 môn

Để tránh tình trạng nghi bị lộ đề như trước đây, quá trình in ấn và biên soạn đề thi sẽ được bảo mật hơn trước.

Bà Hoàng Thị Lý – Phó Giám đốc sở cho biết: “Thay vì gửi sớm như trước thì đợt này, sở chỉ gửi đề kiểm tra trước 1 ngày để các trường chuẩn bị".

Xung quanh chuyện nghi lộ đề kiểm tra, bà Hoàng Thị Lý cho biết thêm: “Sở sẽ gửi bản chính đề thi cho các trường THPT. Đích thân hiệu trưởng các trường THPT chịu trách nhiệm trước sở về bí mật đề thi. Các trường tự tổ chức việc in ấn, sao kê đề thi sao cho đảm bảo tính bí mật”.

Lịch thi

Dự kiến 9 môn mà học sinh sẽ kiểm tra lại sẽ bắt đầu từ ngày 5/1 và kết thúc vào chiều ngày 6/1.

Về kết quả điều tra nghi an lộ đề thi môn Toán học kỳ I vào ngày 29/12 vừa qua, lãnh đạo phòng An ninh Chính trị nội bộ - PA83 – công an tỉnh Khánh Hòa cho biết:

“Bước đầu, PA83 – công an Khánh Hòa đã tổ chức lấy lời khai học sinh, giáo viên, hiệu trưởng trường THPT nghi phát tán đề thi. Tuy nhiên, mọi thông tin cũng như kết quả điều tra sẽ có kết luận sau kỳ thi học kỳ I toàn tỉnh lần này. Mục đích chính là để các em yên tâm thi cuối kỳ”.

