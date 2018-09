Nghị lực thủ khoa khối C từng thi trượt đại học

Với tổng số điểm 28,5 (Địa lý 10, Văn 9,25, Sử 9,25) Phan Trung Kiên, học sinh trường THPT Nguyễn Trung Thiên ở Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh) trở thành thí sinh có điểm số cao nhất khối C toàn quốc.

Thủ khoa từng thi trượt đại học

Nhận tin xóm nghèo có thủ khoa, căn nhà nhỏ của ông bà ngoại Kiên những ngày này tấp nập anh em, bà con làng xóm vui đến chúc mừng.

Sinh ra và lớn lên ở quê nội (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), nhưng khi đang học lớp 8, trường THCS Trần Đăng Ninh thì Kiên và em gái là Lê thị Phương Anh phải chuyển vào nhà ông bà ngoại ở thôn Bình Sơn, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục học tập vì bố mẹ em phải vào miền Nam làm thuê kiếm sống.

Trung Kiên (ngoài cùng bên phải) cùng với cô giáo bộ môn Địa Lý trường Nguyễn Trung Thiên và bạn bè.

Vắng bố mẹ, Kiên và em gái học hành và phụ giúp công việc nhà cho ông bà ngoại đã lớn tuổi. Kiên tiếp tục theo học chương trình THCS ở trường THCS Đỉnh Bàn (xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà). Lên lớp 9, Kiên xuất sắc giành giải nhì môn địa lý và giải 3 môn tiếng anh cấp tỉnh. Năm học lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Kiên tiếp tục khẳng định thành tích học tập của mình khi giành giải nhì môn lịch sử của kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2017.

Nói về ước mơ của mình, Kiên chia sẻ, từ nhỏ em đã thích xem các bộ phim về cảnh sát hình sự nên rất yêu thích người chiến sĩ công an. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Kiên đặt mục tiêu thi vào Học viện An ninh. Với số điểm 25,5 điểm 3 môn toán, văn, sử xét tuyển vào Học viện An ninh nhưng do môn văn chỉ đạt 8 điểm trong khi yêu cầu của trường môn ngữ văn phải đạt từ 8,25 điểm trở lên nên cậu bị đánh trượt.

Không từ bỏ, Kiên một mình lên TP Hà Tĩnh thuê trọ học ôn để hoàn thành nguyện vọng làm chiến sỹ công an.

“Việc thi lại rất dễ nản chí nhưng nhờ bạn bè, thầy cô, gia đình luôn tin tưởng nên em đã cố gắng hết sức mình. Đặc biệt, dù ở xa nhưng bố mẹ vẫn gọi điện, quan tâm đến việc học. Đó là nguồn động lực mạnh mẽ để em phấn đấu”, Kiên nói.

Là thí sinh tự do, Kiên tự ôn thi và thường xuyên trao đổi tài liệu với các thầy cô giáo từng dạy em qua Facebook, giao lưu với bạn bè trên mạng xã hội để bổ sung kiến thức, cậu thường xem tin tức thời sự qua tivi và đọc báo, sau đó vận dụng nó vào thực tiễn. Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Kiên đăng ký thi hai khối gồm C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử) để xét tuyển vào Học viện An ninh và khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) để xét tuyển vào Đại học Luật Hà Nội.

Kết quả thi khối C là 28,5 điểm, em trở thành đồng thủ khoa toàn quốc khối C; khối C03 đạt 25,3 điểm. Với số điểm như vậy, giấc mơ trở một chiến sỹ công an của Phan Trung Kiên đang dần trở thành hiện thực.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Kiên cho rằng: Với môn Ngữ văn, ngoài học trên lớp cần lên mạng tìm các tác phẩm sâu sắc hơn để học tập. Ngoài ra, cần thường xuyên cập nhật các tin tức thời sự nóng hổi để có thể làm tốt các bài nghị luận xã hội. Còn về môn lịch sử và môn địa lý, Kiên lấy sách giáo khoa làm tài liệu ôn thi chủ yếu.

Cô giáo Nguyễn Lương Hiền trường THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Hà, Hà Tĩnh) - giáo viên chủ nhiệm của Kiên - cho biết: “Kiên là một cậu bé ngoan hiền, đôi khi hay rụt rè nhưng rất giàu tình cảm. Em luôn sống có ước mơ, hoài bão và luôn nỗ lực, tự giác vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Em sẽ là niềm tự hào của thầy cô, của nhà trường và là tấm gương sáng để các em học sinh noi theo”.

Phải vừa học vừa chơi mới hiệu quả

Ở Nghệ An, thủ khoa khối C tỉnh năm nay là Nguyễn Thanh Phong (trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) với tổng điểm 27,75 điểm, trong đó 9,75 điểm Lịch sử; 9,5 điểm Địa lý và 8,5 điểm Ngữ văn. Phong cho biết trước kỳ thi THPT quốc gia, cậu thi trượt học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử.

“Mình từng là thủ khoa đầu vào chuyên Sử trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Việc trượt học sinh giỏi khiến mình buồn và thất vọng. Tuy nhiên, đó là cơ hội để nhìn nhận lại việc học của bản thân là không nên dồn sức lực vào học một cách thái quá khiến mình bị quá tải mà phải dành thời gian nghỉ ngơi”, Phong chia sẻ.

Nguyễn Thanh Phong - thủ khoa khối C tỉnh Nghệ An trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Theo Phong, để học khối C tốt cần nắm chắc kiến thức chứ không thể học tủ, cắm đầu vào học thuộc lòng. “Lúc học thì em tập trung cao độ để cố gắng lĩnh hội kiến thức một cách tốt nhất. Học phải đi đôi với thư giãn bởi nếu quá căng thẳng thì đầu óc khó tiếp thu. Với môn Lịch sử, ngoài kiến thức sách giáo khoa, sách tham khảo thì có thể xem các bộ phim tài liệu, phim hoạt hình về lịch sử. Đó là cách để củng cố kiến thức và thư giãn một cách tốt nhất”, Phong nói.

Với tổng số điểm khối C là 27.75 Nguyễn Thanh Phong nhập học vào trường Đại học Luật Hà Nội để thực hiện hóa ước mơ trở thành luật sư từ lúc hồi bé của mình. Cậu bạn khiêm tốn: “Thành quả hôm nay chỉ là kết quả nhỏ, để trở thành người luật sư giỏi em cần phải phấn đấu thật nhiều”.

