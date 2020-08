Năm học 2020 - 2021: Trường học tại Hà Nội được thu những khoản tiền nào?

Ngày 25/8, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, đối với thu học phí năm học 2020 - 2021, cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo các văn bản: Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Liên Bộ: GD&ĐT - Tài chính - LĐ-TB&XH.

Cụ thể đối với cơ sở công lập, nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), THPT, GDTX cấp THPT, mức cao nhất với học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) là 217.000 đồng/tháng; Học sinh vùng nông thôn 95.000đ/tháng; Học sinh cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi là 24.000 đồng/tháng.

Với trẻ em mầm non 5 tuổi, THCS, GDTX cấp THCS theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) là 155.000 đồng/tháng; Cơ sở vùng nông thôn là 75.000 đồng/tháng; học sinh học tại cơ sở các xã miền núi là 19.000 đồng/tháng.

Mức thu học phí tại cơ sở giáo dục công lập Hà Nôi năm học 2020 - 2021.

Các khoản thu khác, cơ sở công lập thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND TP.Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND. Các khoản bao gồm:

Tiền phục vụ bán trú, gồm: Tiền ăn (Mầm non, Tiểu học, THCS): Thỏa thuận với cha mẹ học sinh; Chăm sóc bán trú (Mầm non, Tiểu học, THCS): Không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng. Trang thiết bị phục vụ bán trú: Học sinh mầm non không quá 150.000 đồng/học sinh/năm học. Học sinh Tiểu học, THCS không quá 100.000 đồng/học sinh/năm học.

Thu, chi học 2 buổi/ngày. Học sinh Tiểu học: Không quá 100.000 đồng/học sinh/tháng; Học sinh THCS: Không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng. Tiền học phẩm chỉ dành riêng cho trẻ mầm non, mức thu không quá 150.000 đồng/năm học. Thu tiền nước uống, mức thu học sinh các cấp học không quá 12.000 đồng/học sinh/tháng.

Thu Bảo hiểm y tế học sinh thực hiện theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế.

Các khoản trên phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban Giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên (UBND quận, huyện, thị xã hoặc Sở GD&ĐT theo phân cấp quản lý) trước khi ban hành.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý, đối với việc dạy thêm, học thêm: Thực hiện nghiêm túc các văn bản: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT; Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội; Công văn số 5502/SGDĐT-GDPT của Sở GD&ĐT Hà Nội. Các trường thực hiện thanh, quyết toán tiền học thêm theo đúng quy định hiện hành. Mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua Hội đồng giáo dục trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu: Thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GD&ĐT. Cha mẹ học sinh hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong quá trình thực hiện cần lưu ý: Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2020 - 2021 sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với Hiệu trưởng những cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thu chi không đúng quy định, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Thanh Hằng