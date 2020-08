Trường học nơi giãn cách xã hội tổ chức khai giảng trực tuyến

Ngày 24/8, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố triển khai một số hoạt dộng đầu năm học 2020 - 2021. Trong đó, Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian học sinh tựu trường và tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 5/9/2020.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương để tổ chức khai giảng cho phù hợp, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Đối với những địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, để bảo đảm an toàn cho học sinh, các cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học; tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường. Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trướng, lớp.

Khai giảng năm học 2020 - 2021 thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục ổn dịnh và duy trì nền nếp học tập ngay sau lễ khai giảng; ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định.

Việc tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đầu năm học, các Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu, chi đầu năm học; không để xảy ra tình trạng "lạm thu"; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.

Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 1. Đặc biệt, cần bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, đặc biệt là sách giáo khoa lớp 1.

Quang Anh