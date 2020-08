Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2020: Điểm thi cao kỷ lục, một số trường sẽ phải dùng tiêu chí phụ

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng so với năm 2019 báo hiệu kỳ tuyển sinh đại học sẽ rất sôi động. Ảnh minh họa: Q.Anh

Phổ điểm đẹp… như mơ

Bộ GD&ĐT vừa công bố điểm thi, phổ điểm các môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1). Nhiều môn có điểm số ấn tượng, tăng so với các năm gần đây. Môn Giáo dục công dân tiếp tục đứng đầu bảng với điểm số của thí sinh cao chót vót. Cụ thể, môn học này có 469.587 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình 8,14, điểm trung vị 8,25; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75. Số thí sinh có điểm từ 1 điểm trở xuống chỉ là 41; số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.152 thí sinh, nhưng có đến 4.163 thí sinh đạt điểm 10.

Ở môn Toán, kết quả phân tích phổ điểm cho thấy, môn thi này có 845.473 thí sinh dự thi; điểm trung bình là 6,68; điểm trung vị là 7,0. Số thí sinh môn Toán đạt điểm dưới 5 điểm là 153.367 em, chiếm 18%. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 có 41.868 thí sinh. Đặc biệt, có đến 252.781 em đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 30%; số thí sinh đạt điểm 10 là 273 em. Môn Lịch sử năm nay dù thấp so với các môn khác, nhưng môn này chuyển biến tích cực so với các kỳ thi trước. Điểm trung bình lần đầu tiên vượt ngưỡng 5,19 điểm (năm 2019 chỉ là 4,3 điểm). Số thí sinh có điểm từ 1 trở xuống chỉ còn 111 thí sinh (năm 2019 là 395) và có đến 371 thí sinh đạt điểm 10 (năm 2019 có 80 điểm 10).

Đối với môn Ngữ văn, điểm trung bình 6,62, điểm trung vị 6,75; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7. Từ 9 điểm trở lên có hơn 10.000 bài thi. Chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10. Đáng chú ý, số thí sinh có điểm 1,0 điểm trở xuống là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%). Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 75.779 (chiếm tỷ lệ 9%). Nếu so với kỳ thi THPT Quốc gia 2019, kỳ thi 2020 có những chuyển biến rõ nét. Cụ thể, điểm trung bình môn Ngữ văn năm nay 6,6 điểm cũng cao hơn năm ngoái (5,49 điểm). Dù năm nay có 119 thí sinh bị điểm "liệt", nhưng rất khả quan so với năm trước bởi kỳ thi năm 2019 có tới 1.265 bài thi dưới 1 điểm.

Nhận định về điểm thi Ngữ văn, TS Trịnh Thu Tuyết - Nguyên giáo viên Ngữ văn Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho biết: "Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, Bộ GD&ĐT đã có nhiều điều chỉnh từ tinh giản chương trình, đổi tính chất kỳ thi quốc gia thành tốt nghiệp nên kết quả có sự thay đổi. Nếu so sánh với năm 2019 thấy rõ sự thay đổi, phổ điểm dốc, lệch sang phải điều này cho thấy điểm cao hơn. Điểm trung bình năm 2019 là 5,49 năm nay là 6,6 điểm. Điểm học sinh đạt nhiều nhất năm nay là 7 (năm ngoái là 6). Điểm dưới trung bình cũng giảm mạnh... Như vậy, điểm số phản ánh đúng tính chất kỳ thi chỉ là xét tốt nghiệp".

Điểm chuẩn đại học sẽ tăng?

Nhận định về điểm thi năm nay, thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán (Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) cho rằng, phổ điểm môn Toán cao nhất trong 19 năm qua (kể từ khi thi "3 chung", năm 2002), từ đề tham khảo và đề thi dễ nhất trong 19 năm qua. Cụ thể, đỉnh nhọn dạt về bên phải cho thấy điểm thi rất cao, khác biệt so với những năm gần đây (Năm 2017 là 4,0; Năm 2019 là 6,4; Năm 2020 là 7,8). Không chỉ môn Toán mà điểm môn Lý, Hóa cũng cao, góc nhọn nhiều môn đều lệch phải, chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi giảm... Do đó, điểm chuẩn vào các trường đại học sẽ tăng từ 1 - 3 điểm (tùy theo nhóm trường).

"Điểm cao, thí sinh vui mừng, song điểm cao kéo theo điểm chuẩn cũng tăng. Số câu hỏi phân hóa rất ít, lại thi trắc nghiệm (trừ môn Văn) nên năm nay cũng khó chọn được thí sinh giỏi đúng nghĩa. Do đó, các trường đại học muốn nâng cao chất lượng thật sự thì phải cân nhắc kỹ các phương án xét tuyển, vì điểm thật sự của năm nay phải "trừ" đi 2, 3 điểm, nhất là các trường ở tốp giữa. Nhiều thí sinh điểm cao dẫn đến một số trường sẽ phải dùng tiêu chí phụ. Điểm thi đạt 29, 30 điểm không nhiều (khoảng 2.000 em) nên tôi nghĩ sẽ không có chuyện điểm chuẩn 29, 30 (trừ các trường hợp cá biệt, ví dụ như ngành an ninh, chỉ lấy khoảng vài thí sinh nữ). Cũng sẽ không có chuyện 29 điểm vẫn trượt đại học", thầy Trần Mạnh Tùng chia sẻ.

Chia sẻ về cơ hội của thí sinh trong xét tuyển vào đại học, thầy Nguyễn Thành Nam - Giáo viên THPT tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng: "Điểm thi năm 2020 còn cao hơn rất nhiều nếu so sánh về tổ hợp môn để xét tuyển vào đại học. Cụ thể, năm 2020 chỉ riêng khối A, đạt trên 21 điểm là 172 nghìn thí sinh, đây là con số cực lớn. Trên 24 điểm là 66 nghìn thí sinh đạt được. So với năm 2017, số trên 24 điểm chỉ gần 30 nghìn thí sinh (gần bằng một nửa năm 2020 - 66 nghìn thí sinh). Trong khi số thí sinh trên 21 điểm năm 2017 là trên 86 nghìn, trong khi năm 2020 là 172 nghìn thí sinh. Tuy nhiên, số lượng thí sinh từ 27 điểm này trở lên lại không cách biệt đáng kể và số thí sinh trên 27 điểm khá này thuận lợi và ít cạnh tranh do điểm ưu tiên đã giảm. Chỉ biến động nhiều ở các trường từ 21 điểm đến trên 24 điểm. Sẽ rất khó khăn cho các thí sinh 17 đến dưới 21 điểm".

Còn theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhận định: "Phổ điểm năm nay nhỉnh hơn năm trước, trong khi số lượng thí sinh xét tuyển đại học tăng, chi tiêu các trường ổn định… Theo đó, dự kiến điểm chuẩn các trường đại học sẽ tăng so với năm trước, dự báo là khối Khoa học tự nhiên tăng từ 1 – 3 điểm, khối Khoa học xã hội tăng từ 0,5 - 1 điểm".

Bộ GD&ĐT cho biết, để đánh giá tính trung thực của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do địa phương tổ chức, Bộ GD&ĐT sẽ đối chiếu kết quả thi tốt nghiệp với điểm học bạ của học sinh. Qua đó đánh giá được thực chất hơn chất lượng giáo dục phổ thông và tính trung thực trong tổ chức kỳ thi của địa phương. Cũng theo Bộ GD&ĐT, sau khi biết điểm thi, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 27/8 đến hết ngày 5/9.



Quang Anh