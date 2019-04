Họp phụ huynh về vụ thịt gà có mùi ôi thiu: Nhà trường khẳng định thịt chỉ có mùi “lạ”

Thịt gà chỉ có mùi “lạ”

17h ngày 8/4/2019 Ban Giám hiệu trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã tổ chức buổi họp kín với đại diện công ty cung cấp thực phẩm – Công ty cổ phần sản xuất & Thương mại An Việt và đại diện phụ huynh các lớp về việc 35kg thịt gà có mùi ôi thiu gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trao đổi với Thời Đại Plus, một phụ huynh có mặt trong cuộc họp kín cho biết, mỗi lớp chỉ được đăng ký 3 phụ huynh tham gia buổi họp và phải có thẻ do nhà trường phát mới được phép vào. Còn những phụ huynh không có thẻ và đặc biệt là các cơ quan báo chí, truyền thông không được phép vào trong trường.

Nhiều phụ huynh và phóng viên không được cho vào trường.

Mở đầu buổi họp Bà Lê Thị Thêu – Hiệu trưởng Trường tiêu học Chu Văn An khẳng định, không có việc tuồn 35 kg thịt gà không đảm bảo chất lượng vào nhà trường như những thông tin báo chí đăng tải những ngày qua. Đồng thời bà Thêu cho rằng, đã có sự sai lệch giữa biên bản ngày 3/4/2019 giữa tổ kiểm tra thực phẩm và phiếu nhận xét của đại diện phụ huynh ngày hôm đó do ông Hoàng Nhật Minh – đại diện phụ huynh lập.

Trong nội dung ghi tại biên bản kiểm tra là: “35kg thịt gà có mùi khác lạ”, những phiếu nhận xét lại ghi: “thịt gà đông lạnh để lâu có mùi ôi thiu nồng nặc”. Sau đó, nhà trường kết luận, nội dung ghi trong phiếu nhận xét của đại diện phụ huynh là không đúng với thực tế.

Phát biểu sau đó, ông Đào Ngọc Nam – Giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại An Việt cho hay, số thịt gà cung cấp được xuất phát từ Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam bán cho Công ty cổ phần thương mại Nam Vinh (là đơn vị độc quyền được mua sản phẩm gà lông từ CTCP chăn nuôi CP Việt Nam), sau đó Công ty này bán lại gà lông cho Công ty Halo Foods Việt Nam. Tại đây gà được giết mổ, sơ chế và bán cho Công ty CP Sản xuất và Thương mại An Việt sau đó chuyển đến Trường tiểu học Chu Văn An.

Tuy nhiên, phụ huynh nhận thấy phần phát biểu của Ban giám hiệu Nhà trường và Đại diện đơn vị cung cấp thực phẩm là không thỏa đáng. Phụ huynh đề nghị bà Lê Thị Thêu làm rõ vấn đề sai lệch giữa biên bản ngày 3/4/2019 và bản nhận xét của đại diện phụ huynh ngày hôm đó, trong khi tại biên bản có đầy đủ chữ ký của bà Nguyễn Thị Hải Yến – Phó hiệu trưởng nhà trường.

Mặt khác, phụ huynh cũng đề nghị nhà trường đưa ra bộ quy chuẩn tiếp nhận thực phẩm đầu vào, nếu chưa có cần hoàn thiện ngay với tất cả thực phẩm chứ không chỉ riêng thịt gà.

Trả lời câu hỏi của phụ huynh, Bà Yến – Phó hiệu trưởng nhà trường lại giải thích, hôm đó không phải ca trực của bà, mà là của hai cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy – Chủ tịch Công đoàn và cô giáo Nguyễn Minh Thảo – giáo viên chủ nhiệm lớp 1A10.

Sáng ngày 3/4/2019 bà Yến được phân công để xác nhận việc đổi trả thịt gà mới. Bà Yến cho rằng, theo cảm quan của, miếng thịt gà khi đưa lên mũi ngửi chỉ có mùi “lạ”.

Cũng theo bà Yến, có sự khác nhau giữa biên bản kiểm tra thực phẩm và phiếu nhận xét là do bà đã quá chú ý đến phần “đã đổi trả thịt gà tươi ngon và đủ số lượng” mà không kiểm tra lại từ ngữ do ông Minh viết tại phiếu nhận xét có mâu thuẫn với bản kiểm tra thực phẩm được lập trước đó và khẳng định “thịt gà chỉ có mùi lạ”.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Sau phần giải thích của phó hiệu trưởng, nhiều phụ huynh cho rằng: “Với cương vị lãnh đạo cấp cao của trường, phụ trách việc kiểm tra thức ăn và ký một văn bản liên quan đến hơn 1000 cháu nhỏ nhưng bà Yến lại trả lời ký mà không đọc lại là không thỏa đáng về cả năng lực nhà giáo và cái tâm với nghề”.

Trong khi đó, ông Minh – đại diện phụ huynh, lập phiếu đánh giá lý giải: “Từ có mùi lạ là từ chung, mùi lạ có thể là mùi hôi, mùi thối...Tuy nhiên theo cảm quan, tôi xác nhận thịt gà có mùi ôi thiu và đề nghị nhà trường đẩy nhanh vấn đề an toàn thưc phẩm và vệ sinh lớp học”.

Phiếu nhận xét thực phẩm ngày 3/4/2019 có chữ ký của đầy đủ các bên.

Cuối buổi họp, đơn vị cung cấp thịt gà An Việt cũng không đưa ra được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của thực phẩm. Đơn vị này sau đó cam kết cung cấp thực phẩm tốt nhất cho học sinh trường Tiểu học Chu Văn An. Bên cạnh đó sẽ tăng cường kiểm tra, phối hợp với nhà trường và phụ huynh để đổi trả thực phẩm chưa đảm bảo.

Về phía nhà trường, sẽ phối hợp với đơn vị cung cấp thực phẩm để đảm bảo nguồn thức ăn cho học sinh ăn bán trú được an toàn, đảm bảo nhất.

Kết thúc buổi họp, nhiều phụ huynh ra về nhưng vẫn chưa giải tỏa được hết bức xúc vì cách né tránh câu hỏi và đùn đẩy trách nhiệm của nhà trường và nhà cung cấp thực phẩm.

Một phụ huynh có con học lớp 1 đã bỏ về giữa chừng cuộc họp vì không thể chấp nhận việc đùn đẩy trách nhiệm đó:

“Một người đứng đầu nhà trường mà trả lời phụ huynh rất vô trách nhiệm, cô nói kí một văn bản liên quan đến sức khỏe hơn 1000 học sinh mà cô không đọc thì việc hình thành nhân cách cho con em chúng tôi như thế nào? Cô chỉ nói xin lỗi, như vậy thì con tôi 3 tuổi tôi đã dạy cháu xin lỗi rồi.

Vấn đề ở đây là phải nhận trách nhiệm, chỉ khi phụ huynh phản ứng quá mạnh thì nhà trường và An Việt mới bắt đầu nhận trách nhiệm về mình, nhưng chỉ là gượng ép.

Tôi thấy cuộc họp này không giải quyết được vấn đề gì, mục tiêu chính là đùn đẩy trách nhiệm và không đưa được giải pháp gì nên tôi không tham dự nữa.

Chúng tôi chỉ cần nhà trường và doanh nghiệp nhận sai và sửa để đảm bảo an toàn cho các cháu. Con tôi học ở trường trong vòng có vài tháng mà hết nước nhiễm khuẩn, rồi thịt gà ôi thiu chúng tôi không thể chấp nhận được, quá vô trách nhiêm”.

