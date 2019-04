Học sinh lớp 7 bị bạn đánh ‘đầu bê bết máu’

Đoàn công tác của Sở GD-ĐT Vĩnh Long và Trường THSC Hòa Hiệp đến nhà làm việc, nắm tình hình sức khỏe của em Q.A chiều 7/4. Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 7/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh của một nam học sinh lớp 7 Trường THCS Hòa Hiệp (xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) trong bộ dạng trên đầu nhiều vết thương, rách da đầu, rách trán và máu me chảy bê bết dưới sàn nhà.

Đi kèm những hình ảnh trên là những lời bình bức xúc cho rằng cậu học sinh bị bạn đánh gây thương tích nhưng nhà trường và chính quyền địa phương đã "bỏ mặc, không quan tâm".

Chiều cùng ngày, PV đã tìm đến nhà cậu học trò trong ảnh để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Cậu học trò xuất hiện trên mạng xã hội là N.Q.A., học sinh lớp 7/2 Trường THCS Hòa Hiệp.

Theo tường trình của Q.A., cháu bị bạn cùng trường là N.V.L., học sinh lớp 8/2, đánh vào sáng 4-4. Giữa Q.A. và L. chưa xảy ra xích mích gì trong trường, nhưng vì cách đây vài ngày Q.A. bị cô giáo bắt quả tang đi tắm sông sau giờ học. Q.A. khai ra nhóm bạn thường đi tắm sông chung, trong đó có L.. Bị cô giáo la mắng nên sáng ngày 4-4, L. tìm gặp và đánh Q.A.

"Khoảng 10h sáng hôm đó, L. tìm đánh con. Do L. rất to con, nặng gần 60 ký nên con đánh không lại và bỏ đi đến cầu thang của trường ngồi. Khoảng 10 phút sau, L. đến tiếp tục đánh và nắm đầu con đập vô cửa kiếng, kiếng vỡ ra và đầu con dính luôn trong cửa. Khi con lấy đầu ra thì mảnh kiếng cắt rách 3 vết thương, máu chảy ra rất nhiều. Con đi được một đoạn thì té xỉu đến 2 lần do bị choáng", Q.A. tường thuật lại sự việc.

Bà Lê Minh Đ. (mẹ của Q.A.) cho biết, từ ngày xảy ra vụ việc, phía gia đình L. không đến hỏi thăm hay hỗ trợ tiền thuốc điều trị. Tuy nhiên, sáng nay bà nội L. có đến đưa 100.000 đồng cho Q.A. ăn bánh.

"Ngày xảy ra vụ việc ở trường có gọi báo cho tôi biết, nhưng họ nói con tôi tự té vô cửa kiếng chứ không phải bị bạn đánh. Khi tôi đến trường thì thấy con được băng bó ở đầu và ngồi ở căngtin, sau đó tôi mới chở đi bệnh viện khâu gần 30 mũi", bà Định nhớ lại.

Cũng theo lời bà Định, sáng nay Q.A. có dấu hiệu nôn ói nên bà đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tái khám và chụp CT sọ não. Kết quả xuất viện cho thấy Q.A. bị đa chấn thương phần mềm da đầu và trán nhưng không phát hiện bất thường bên trong sọ não.

Chiều cùng ngày, một tổ công tác của Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long cùng Trường THCS Hòa Hiệp đã đến làm việc, nắm tình hình sức khỏe của Q.A. Ông Nguyễn Anh Dũng - phó hiệu trường trường THCS Hòa Hiệp - cũng thông tin thêm về vụ việc.

Theo ông Dũng, hôm xảy ra sự việc nhà trường có biết, cả Q.A. và cháu L. đều bị thương do bị kiếng cắt. Trường đã tổ chức sơ cứu cầm máu ngay tại chỗ cho Q.A., sau đó gọi điện thoại báo cho gia đình biết.

"Chúng tôi không bỏ mặc học trò như mọi người nói. Nhà trường định đưa cháu Q.A. đi khâu vết thương thì người nhà đã đến và tự đưa đi điều trị. Tôi cũng cử giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc thăm hỏi tình trạng sức khỏe cháu Q.A.

Hiện Q.A. và L. được trường cho nghỉ học để điều trị vết thương, dự kiến thứ hai ngày mai chúng tôi mời hai gia đình lên để làm việc, xem xét tìm hướng xử lý.

Riêng học sinh L. có hoàn cảnh khó khăn, gia đình cận nghèo. Ba mẹ L. đi làm ăn xa gửi em cho bà nội chăm sóc. Ở trường, L. là học sinh hiếu động nhưng rất ít đánh bạn bè trong lớp. Tuy nhiên, nhà trường cũng sẽ xem xét kỷ luật", ông Dũng cho biết.

Bà Trương Thanh Nhuận - phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long - cũng cho biết đã yêu cầu Trường THCS Hòa Hiệp báo cáo vụ việc về sở trong đầu tuần tới, khi có kết quả sẽ xem xét hướng xử lý và công bố thông tin rộng rãi cho báo chí.

