Hà Nội chính thức cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2 để phòng chống dịch bệnh do virus corona

Chiều 7/2, UBND TP. Hà Nội đã chính thức cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus corona theo đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội. Theo đó, toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục; học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học từ ngày 10 đến hết ngày 16/2. Đồng thời tiếp tục vệ sinh, khử trùng trường lớp để phòng dịch lần 3 vào hai ngày cuối tuần sau.

Trước đó, chiều 6/2, Sở GD&ĐT đã có tờ trình UBND TP. Hà Nội về việc xem xét cho học sinh trên địa bàn nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus corona. Cụ thể, theo đề xuất của Sở, học sinh sẽ được nghỉ đến hết ngày 16/2.

Ngày 2/2, Hà Nội đã cho phép học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX trên địa bàn nghỉ học phòng chống dịch bệnh từ ngày 3 đến hết ngày 9/2. Như vậy, học sinh Hà Nội sẽ tạm nghỉ học liền 2 tuần từ 3 đến hết 16/2.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 18h00 ngày 7/2 đã có 46 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần (đến 16/2) để phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Các tỉnh/thành phố bao gồm: TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Lai Châu, Vĩnh Phúc, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hải Dương, Hà Giang, Vĩnh Long, Yên Bái, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Lào Cai, Long An, Bình Định, Bình Phước, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Hòa Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng Nam, Nam Định, Tây Ninh, Bạc Liêu, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hưng Yên, Phú Yên, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Thuận, Bắc Kạn, Cao Bằng.

