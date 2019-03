Hà Nội: Cấm quyên góp, thu các khoản ngoài quy định trong tuyển sinh đầu cấp

Theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2019 - 2020 dự kiến số học sinh vào lớp 1 giảm 13.000 so với năm học trước nhưng tăng hơn 30.000 so với học sinh lớp 5 ra trường. Số học sinh vào lớp 6 tăng 2.000 so với năm học trước, tăng khoảng 30.000 so với học sinh lớp 9 ra trường…

Cũng theo ông Phạm Văn Đại, Sở GD&ĐT, các trường cần có kế hoạch phân tuyến học sinh hợp lý, huy động tối đa giáo viên để phân lớp, điều hòa số lượng học sinh từ trường này sang trường khác. Đặc biệt, hạn chế tối đa tuyển sinh trái tuyến, công tác tuyển sinh phải đảm bảo công bằng, an toàn, hiệu quả”.

Năm học 2019 – 2020, Hà Nội tiếp tục chủ trương hạn chế tuyển sinh trái tuyển. Ảnh: Internet.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có công văn số 412/SGDDT-QLT hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020.

Theo chỉ đạo của Sở, năm học 2019 - 2020, Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã phải tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã rà soát cơ sở vật chất của các trường, điều tra dân số trên địa bàn để xác định tiềm lực đón học sinh đầu cấp.

Dựa vào kết quả rà soát để phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường công lập và ngoài công lập, phân tuyến tuyển sinh hợp lý, huy động tối đa cơ sở vật chất và giáo viên để giảm sĩ số học sinh/lớp, điều hòa số lượng học sinh giữa các trường. Tuyệt đối tránh tình trạng trường thì có nhiều học sinh trái tuyến, trường lại tuyển sinh không đảm bảo số lượng học sinh, không sử dụng hết công suất của trường.

Về công tác tuyển sinh đầu cấp vào mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý, Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã nắm rõ mốc thời gian, công việc phải làm, phân công công việc cụ thể của phòng, trường.

Sau khi phân công, cần tạo điều kiện tối đa về con người, cơ sở vật chất, đặc biệt là máy tính và công nghệ hiện đại phục vụ công tác tuyển sinh trực tuyến. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS.

Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Đỗ Mai