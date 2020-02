Theo Bộ GD&ĐT, tính đến 19h30 ngày 5/2, đã có 62 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, mới nhất là tỉnh Nghệ An. Nghệ An cho phép học sinh tạm nghỉ học từ 7/2 đến khi có thông báo tiếp theo.



Như vậy trong số 62 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học lần này đa số là cho học sinh nghỉ 1 tuần từ 3 đến hết 9/2. Đáng chú ý, có tỉnh cho học sinh nghỉ học đến 2 tuần như Quảng Ngãi (từ 3 đến 16/2).

Một số tỉnh chỉ cho học sinh nghỉ học ngắn ngày và bắt đầu đi học trở lại vào các ngày 5/2. Còn một số tỉnh cho học sinh nghỉ học không xác định thời hạn (cho đến khi có thông báo đi học trở lại) như: Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên.

Đã có 63/63 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học ít nhất là 1 ngày đến 2 tuần.

Theo danh sách của Bộ GD&ĐT có 62 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học và báo cáo về Bộ không có tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&ĐT, tỉnh Bến Tre cũng đã cho phép học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học vào ngày thứ Hai (3/2) vừa qua.

Cụ thể, tại công văn số 148/SGDĐT - VP ngày 2/2/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre gửi các đơn vị, trường học trên phạm vi toàn tỉnh có quy định cho phép học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX được nghỉ học 1 ngày (thứ Hai, ngày 3/2) và đi học trở lại vào ngày 4/2.

Sở GD&ĐT Bến Tre chỉ đạo các đơn vị thực hiện tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn, tẩy trùng 100% trường lớp và các thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em ngay trong ngày 3/2. Phối hợp với các đơn vị y tế địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học đường, phòng chống dịch bệnh.

Như vậy, để phòng chống dịch bệnh do virus corona, đã có 63/63 tỉnh, thành trên phạm vi cả nước cho học sinh nghỉ học, thấp nhất là 1 ngày là Bến Tre (để vệ sinh, khử trùng trường lớp), nhiều nhất là 2 tuần và một số địa phương cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Danh sách địa phương cho học sinh nghỉ học đã báo cáo về Bộ GD&ĐT tính đến 19h30 ngày 5/2:



STT Tỉnh/thành Thời gian nghỉ 1 Vĩnh Phúc 3-9/2 2 Thanh Hóa 3-9/2 3 Hà Nội 3-9/2 4 Kiên Giang 3-9/2 5 Long An 3-9/2 6 Bình Thuận 3-9/2 7 Cần Thơ 3-9/2 8 Vĩnh Long 3-9/2 9 TP HCM 3-9/2 10 Bình Dương 3-9/2 11 Bà Rịa - Vũng Tàu 3-9/2 12 Tây Ninh 3-9/2 13 Hà Giang 3-9/2 14 Hưng Yên 3-9/2 15 Lai Châu 3-9/2 16 Đà Nẵng 3-9/2 17 Quảng Ninh 3-9/2 18 Khánh Hòa 3/2 đến khi có thông báo tiếp theo 19 Đồng Nai 3-9/2 (trừ thành phố Biên Hòa nghỉ ngày 3-4/2) 20 Sóc Trăng 3-9/2 21 Hà Nam 3-9/2 22 Đồng Tháp 3-9/2 23 Hòa Bình 3-9/2 24 Ninh Bình 3-9/2 25 Tuyên Quang 3-9/2 26 An Giang 3-9/2 27 Quảng Nam 3-9/2 (chỉ Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn được nghỉ) 28 Quảng Ngãi 3-16/2 29 Lạng Sơn 3-9/2 30 Gia Lai 3-9/2 31 Thái Bình 3-9/2 32 Bình Định 4-9/2 33 Hậu Giang 3-4/2 34 Cao Bằng 3-4/2 35 Tiền Giang 3-5/2 36 Lào Cai 3-9/2 37 Ninh Thuận 3-5/2 38 Hải Phòng 3-5/2 39 Thái Nguyên 4-9/2 40 Phú Yên 3-9/2 41 Sơn La 3-9/2 42 Phú Thọ 4-9/2 43 Bắc Ninh 4-9/2 44 Đắk Lắk 4-9/2 45 Thừa Thiên - Huế 4-9/2 46 Quảng Bình 4-11/2 47 Hải Dương 4-9/2 48 Yên Bái 4-9/2 49 Quảng Trị 4-9/2 50 Hà Tĩnh 4/2 đến khi có thông báo tiếp theo 51 Bắc Giang 4-9/2 52 Lâm Đồng 4-9/2 53 Bình Phước 4-9/2 54 Kon Tum 3-9/2 55 Đắk Nông Từ chiều 4/2 đến 9/2 56 Nam Định 4-9/2 57 Bắc Kạn Chiều 3/2 - 9/2 58 Trà Vinh 3-9/2 59 Bạc Liêu 4-8/2 60 Cà Mau 5-9/2 61 Điện Biên 6/2 đến khi có thông báo tiếp theo 62 Nghệ An 7/2 đến khi có thông báo tiếp theo

Quang Anh