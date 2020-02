Chàng trai 8.5 IELTS chia sẻ cách học speaking

Ba giai đoạn ôn thi IELTS speaking



Giai đoạn 1, mình may mắn có nền tảng tiếng Anh tốt, có ngữ pháp và một chút từ vựng tích lũy từ cấp ba do thi khối D. Tuy nhiên, bước đệm này chỉ giúp thi đại học chứ lúc đó mình không biết nói tiếng Anh.

Giai đoạn 2 khá đặc biệt vì khi lên đại học, mình bắt đầu luyện nói một mình. Mình xem rất nhiều chương trình tivi của Mỹ như How I met your mother, Friends. Vì thích cách nhân vật phát âm nên dùng phương pháp shadowing method (nhại lại) để bắt chước cách nói, nhấn nhá như họ. Sau năm nhất đại học, khả năng phát âm của mình thay đổi và cải thiện rất nhiều so với hồi cấp ba.

Khi cảm thấy khả năng nói đã tốt hơn, mình thi IELTS và đạt 7.0 ở kỹ năng này. Mình nhận ra rằng việc xem tivi chỉ giúp việc phát âm tốt hơn, chưa thể làm bệ phóng để đạt 8.5. Tại giai đoạn 3, sau khi tốt nghiệp đại học, mình đã lên kế hoạch ôn luyện căng thẳng. Trong thời gian này, mình cố gắng cải thiện tất cả tiêu chí, yêu cầu gồm cả từ vựng, ngữ pháp, độ trôi chảy, tập trung học từ phức tạp để bài nói tăng mức độ học thuật.

Nguyễn Đức Thịnh nhận giải IELTS Prize 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia các mốc mục tiêu

Đối với những bạn speaking đang ở mức 4.5 và muốn lên 7.0, mình nghĩ nên chia ra hai mốc mục tiêu, từ 4.5 lên 6.0 và từ 6.0 lên 7.0.

Với xuất phát điểm 4.5, người học không quá khó khăn để đạt speaking 6.0. Ở mức này, người học có thể mắc lỗi vì trong khung chấm điểm vẫn cho phép. Ngoài ra, người học cần biết đang yếu phần nào trong bốn yếu tố chấm điểm, gồm: độ trôi chảy, mạch lạc; phát âm; từ vựng; ngữ pháp để cải thiện.

Ví dụ, về từ vựng, những bạn 4.5 cần cải thiện kỹ năng phát âm chính xác, học ngữ điệu cho hay hơn. Ngoài ra, các bạn cần chú trọng những từ đơn giản nhưng người Việt Nam hay phát âm sai và bổ sung vốn từ vựng tại nhiều chủ đề hơn. Khi ôn thi, mình cũng liệt kê từ vựng theo các chủ đề như gia đình, bạn bè, môi trường, sức khỏe, tội phạm... để luyện.

Những bạn ở mức 4.5 cũng đang yếu, sai nhiều ngữ pháp và khó có thể tự sửa được hết lỗi. Mình nghĩ các bạn nên tìm đến giáo viên hoặc tổ chức học nhóm với những người có học lực khá hơn để cùng sửa.

Với mức từ 6.0 lên 7.0, yêu cầu vẫn không có gì khác nhưng người học cần biết thêm nhiều từ vựng, phát âm trôi chảy, trau chuốt và ngữ pháp sai ít hơn.

Nguyễn Đức Thịnh 8.5 IELTS. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kiên trì là yếu tố quyết định

Người trẻ hiện nay có rất nhiều nguồn để học nghe, nói tiếng Anh như Youtube, Netflix nên không nhất thiết phải học ở nước ngoài hay đăng ký những lớp học thêm đắt đỏ ngay từ đầu. Tuy nhiên, nếu lên mức 6.5 hay 7.0 thì việc được giao tiếp với người nước ngoài rất có lợi, giúp người học trau chuốt cách nói, cải thiện phản xạ giao tiếp.

Mình để đạt điểm 8.5 cũng phải làm đi làm lại một câu nói đơn giản để đạt chuẩn, có ngữ điệu tốt nhất. Mình cũng phải luyện nhuần nhuyễn một chủ đề để có thể nói trôi chảy và không bị bất ngờ khi đi thi. Mình nghĩ kiên trì là yếu tố quyết định để luyện IELTS speaking.

Theo VnExpress