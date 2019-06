Chiều 27/6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo tổng kết Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 887.104 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức tại 1980 điểm thi với 38.050 phòng thi; huy động gần 50.000 cán bộ, giảng viên được điều động từ 216 trường đại học, học viện, trường cao đẳng tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi. Tỷ lệ thí sinh tới dự thi đạt trên 99%.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Kỳ thi đã có sự chuẩn bị tốt trên phạm vi cả nước. Được các địa phương, cả xã hội ủng hộ, tham gia tích cực. Bộ GD&ĐT đã điều động các trường ĐH, CĐ đến các tỉnh để phối hợp tổ chức thi. Quy định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, của các địa phương, các trường ĐH, CĐ và các cá nhân tham gia vào các khâu của quy trình tổ chức thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì buổi họp báo tổng kết Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, tại kỳ thi, kỷ cương trường thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả các điểm thi trong cả nước. Không có hiện tượng phao thi ở các điểm thi. Một số hiện tượng vi phạm quy chế thi được phát hiện và xử lý kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh của kỳ thi.

Cũng theo ông Trinh, toàn quốc có 6 cán bộ coi thi và 79 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 72 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi, 3 thí sinh bị cảnh cáo, 4 thí sinh bị khiển trách.

Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót xảy ra ở một số hội đồng thi do lỗi của cán bộ coi thi, in sao đề thi như việc phát nhầm đề thi cho thí sinh, in thiếu đề thi dẫn đến thí sinh phải làm bài thi muộn giờ so với quy định. Hội đồng thi đã xử lý bù thời gian làm bài để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Về trường hợp thí sinh ở Phú Thọ mang điện thoại vào phòng thi, phát đề thi ra bên ngoài, ông Mai Văn Trinh cho biết: “Thí sinh này mang điện thoại vào phòng thi, dùng điện thoại để chụp đề thi Ngữ văn và chuyển ra bên ngoài khi thời gian thi diễn ra 2/3 môn Ngữ văn. Ban chỉ đạo thi đã phát hiện, tìm ra thí sinh vi phạm này và xử lý. Đây là thí sinh tự do, sinh năm 1988 đã dự thi 3 lần. Hiện cơ quan công an Phú Thọ đang điều tra, làm rõ”.

Cũng theo ông Trinh, đã xảy ra sai sót của cán bộ coi thi ở Sơn La, Lào Cai dẫn đến việc thí sinh phải làm lại bài thi dự phòng vào chiều 27/6. Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, công tác chấm thi sẽ được tiến hành, hiện nay phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã được vận hành và sẵn sàng cho công tác chấm thi.

Đối với môn tự luận (Ngữ văn) do Sở GD&ĐT chủ trì, quy định chặt chẽ hơn khâu chấm 2 vòng độc lập, thực hiện chấm kiểm tra tối thiểu 5%, trong đó có các bài đạt điểm cao phải được chọn để chấm kiểm tra.

Dự kiến, ngày 14/7 Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Quang Anh