Bài học của hiệu trưởng để bé 2 tuổi rơi từ tầng 2

Trao đổi với phóng viên ngày 16/5, bà Vũ Ngọc Dự - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Dịch - cho biết, sự việc của bé Quỳnh Anh là một tai nạn đáng tiếc, không mong muốn và bản thân bà cũng như các giáo viên cảm thấy rất day dứt.

Bà Vũ Ngọc Dự, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Dịch, trao đổi với PV sáng ngày 16/5

Bà Dự cũng bất ngờ vì phòng máy lớp học khá kín đáo, nằm trong phòng học chính của học sinh, phòng không có ban công mà chỉ có cửa sổ đã được gia cố khá chắc chắn. Tuy nhiên, không hiểu bằng cách nào bé đã lách mình qua các khe cửa sổ này và rơi xuống.

“Bản thân tôi là hiệu trưởng cũng như các giáo viên trong trường thực sự bàng hoàng. Chúng tôi cảm thấy rất day dứt và xin gửi lời xin lỗi tới gia đình và tới tất cả các vị phụ huynh khi để xảy ra sự cố đó.

Nhà trường đã báo cáo tới các cấp lãnh đạo và yêu cầu các cô giáo viết bản tường trình. Hiện nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật để xác định trách nhiệm của từng cô giáo. Quan điểm của nhà trường là xử lý nghiêm khắc, ai sai phạm đến đâu sẽ chịu trách nhiệm đến đấy theo đúng quy định của pháp luật” - bà Dự nói.

Theo bà Dự, sau sự việc này, nhà trường cũng đã họp với tất cả giáo viên, nhân viên để rà soát lại một lần nữa tất cả các yếu tố, nguy cơ gây mất an toàn.

Hệ thống khung cửa khi bé Quỳnh Anh 2 tuổi rưỡi vượt qua và rơi xuống đất từ tầng 2. Sau sự việc, các khung cửa này đã được hàn thêm các thanh chắn ngang, với nhiều ô vuông nhỏ . Ảnh: Thanh Hùng.

Nhà trường cũng đã cho tiến hành hàn lại các khung cửa và lắp đặt hệ thống lưới an toàn tại ban công các lớp học. “Hệ thống lan can tầng 2 và sảnh uống nước của các con hiện tại đã cao vượt chuẩn, nhưng nhà trường cũng sẽ có kế hoạch làm hệ thống lưới giăng từ trên trần xuống để đảm bảo an toàn cho các con” - bà Dự nói.

Bà Dự chia sẻ thêm: “Bài học kinh nghiệm ở đây là phải rà soát kỹ lưỡng hơn nữa các yếu tố và nguy cơ trong nhà trường, và không được chủ quan. Và trong hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ phải bao quát tốt hơn để đảm bảo ở đâu có trẻ thì ở đó phải có cô giáo”.

Về phía bé Vũ Quỳnh Anh, bé đã đi học trở lại lớp và hòa nhập tốt với các bạn. Hiện nay, chưa phát hiện có dấu hiệu biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé.

Bé Quỳnh Anh (áo vàng) hiện đã quay trở lại lớp học cùng các bạn (Ảnh: Thanh Hùng)

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 16h chiều ngày 11/5 tại Trường Mầm non Mai Dịch, bé gái Vũ Quỳnh Anh (2 tuổi rưỡi) bị rơi từ phòng máy tính tầng 2 của trường xuống mặt đất. Tuy nhiên, khi sự việc diễn ra, cả 4 cô giáo dạy ở lớp bé đều không hề hay biết.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, phía nhà trường đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến gia đình về tai nạn này và đã cử giáo viên thay nhau đến bệnh viện chăm sóc bé.

Sau khi nhập viện và được kiểm tra, chụp chiếu, nằm theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương 3 ngày, sáng ngày 14/5 bé Quỳnh Anh đã được xuất viện.

Theo VietNamNet