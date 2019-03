44 học sinh ở Hải Dương phải nhập viện vì nghi ăn nhầm bột thông bồn cầu

Chiều ngày 4/3, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin cho biết, lực lượng công an đang điều tra làm rõ vụ hàng chục học sinh Trường Tiểu học xã Bắc An (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bị ngộ độc tập thể nghi do ăn nhầm bột thông bồn cầu.

22 học sinh tiểu học đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/3/2019, một nữ giáo viên trường Tiểu học xã Bắc An mua 4 gói bột màu trắng dùng thông bồn cầu cất ở gầm cầu thang của trường để tối mang về nhà thông tắc bể phốt.

Trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 5A tưởng bột ăn nên lấy ra ăn, chia cho các bạn cùng lớp và các em khóa dưới.

Hậu quả, 44 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh. Hiện tại có 22 cháu đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo Dân Trí