Xuất hiện clip chứng minh Phan Như Thảo không bị giật con giữa phố?

Sau khi tường trình với cơ quan công an, ngày 18/3, Phan Như Thảo còn có cuộc gặp gỡ báo chí để chia sẻ về chuyện con gái bị bắt cóc. Trong suốt cuộc nói chuyện, Như Thảo cho biết bản thân rất sợ hãi khi chứng kiến cảnh con bị giang hồ "cướp". Người đẹp này chia sẻ, nếu không có sự kháng cự của chồng thì con gái đã bị bắt cóc.

Chưa hết, trước báo chí, Phan Như Thảo còn tiết lộ rằng các đối tượng này đã theo dõi lịch trình của gia đình mình khá lâu nên mới nắm rõ như thế. Cô tin rằng người đứng đằng sau toàn bộ sự việc là vợ cũ của chồng mình - người mẫu Ngọc Thúy.

Phan Như Thảo tố Ngọc Thúy là người đứng đằng sau vụ "cướp con".

"Tôi thường xuyên nhận được những lời đe dọa trực tiếp từ người đó. Tôi đã nghĩ họ sẽ không làm gì, chỉ đe dọa thôi nhưng tôi đã sai lầm. Người đó muốn chồng tôi đến chết phải sống trong cô độc, còn cuộc sống của tôi không yên ổn. Tôi mong công an sẽ sớm vào cuộc, tìm ra người thật sự gây nên sóng gió cho gia đình tôi", Như Thảo chia sẻ với báo chí trong ngày 18/3.

Trang cá nhân, Như Thảo tung bằng chứng: "Đây là câu chính miệng Phạm Thị Ngọc Thúy đã nhắn, kêu tôi hãy lo mà trốn đi. Hôm nay ngày 17/3, mọi chuyện đã được đặt sẵn từ trước".

Giữa thời điểm dư luận đang xôn xao thì Công an quận 1, TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc. Và qua quá trình xác minh, Công an quận 1 (TP HCM) xác nhận đây chỉ là vụ xô xát, chưa đủ cơ sở để khẳng định xảy ra vụ bắt cóc tại một khách sạn trên địa bàn.

Trước kết quả này, Phan Như Thảo đã bày tỏ sự thất vọng về quá trình điều tra nhanh chóng của cơ quan công an. Cô bày tỏ trên trang cá nhân khiến dư luận một lần nữa xảy ra tranh cãi.

Đến ngày 20/3, cơ quan điều tra đã kết luận: "Từ hình ảnh camera, những người này chưa có dấu hiệu tấn công hay giằng con của vợ chồng người mẫu".

Cụ thể, trong video từ nhà dân và khách sạn cho thấy, ở thời điểm trưa 17/3, khi cặp vợ chồng này đi ra từ một cửa hàng tiện lợi thì một người đàn ông tiếp cận cầm một tập hồ sơ. Ông An đã tự vệ, gạt rơi sấp giấy tờ đồng thời đá trúng chân người này.

Trong lúc này, hai người đàn ông khác cầm điện thoại ghi hình. Ngay sau đó, nhóm người này sang bên đường đứng nói chuyện hồi lâu mới bỏ đi. Cảnh sát chưa xác định được danh tính những người này.

Sau đó, clip ghi lại cảnh vợ chồng Phan Như Thảo và đại gia Đức An được đăng tải trên các mạng xã hội thì sự thật càng rõ ràng. Theo kết quả của cơ quan điều tra cùng những hình ảnh trong clip đều cho thấy đây không phải vụ bắt cóc và không có ai chủ mưu. Nếu như vậy thì việc Phan Như Thảo tố cáo Ngọc Thúy chủ mưu có bị khép tội vu khống.

Mâu thuẫn của Ngọc Thúy và Như Thảo bắt đầu từ người đàn ông.

Hiện tại về phía người bị tố là cựu mẫu Ngọc Thúy vẫn chưa lên tiếng. Còn phía Phan Như Thảo cô vẫn không đồng ý với kết quả của cơ quan điều tra. Cô cũng sợ bị Ngọc Thúy kiện tội vu khống.

Cô chia sẻ: "Rõ ràng trên đời này chỉ có một người muốn hại tôi thôi chứ có ai muốn hại tôi đâu. Tôi rất muốn N.T xuất hiện và kiện tôi tội vu khống. Mục đích cuối cùng của status đó cũng chỉ có vậy".

Được biết, trước khi xảy ra chuyện tố Ngọc Thúy là chủ mưu vụ dàn dựng cướp con, Phan Như Thảo và đại gia Đức An đã có những mâu thuẫn với cựu mẫu. Những tranh cãi qua lại này xảy ra từ sau khi Ngọc Thúy ly hôn đại gia Đức An. Tất cả đều do vấn đề phân chia tài sản. Hiện tại, Ngọc Thúy đã lấy chồng và sinh sống tại Mỹ nhưng vấn đề tranh chấp vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Khoảnh khắc Phan Như Thảo bị 'giật con' trước khách sạn Sheraton Sài Gòn

Đỗ Quyên (th)