Phan Như Thảo tố Ngọc Thúy chủ mưu "bắt cóc" con gái: Đỉnh điểm mâu thuẫn vì một người đàn ông?

Mâu thuẫn của hai người mẫu Phan Như Thảo và Ngọc Thúy bắt đầu từ đại gia Nguyễn Đức An. Tuy nhiên, nguồn gốc sâu xa nhất chính là vấn đề tranh chấp tài sản của Nguyễn Đức An và Ngọc Thúy.

Suốt hơn chục năm sau ly hôn, câu chuyện ồn ào này vẫn cứ kéo dài đến tận ngày hôm nay. Và đỉnh điểm là chuyện Phan Như Thảo tố Ngọc Thúy chủ mưu vụ "cướp con" vừa qua.

Cụ thể, tối 17/3, Phan Như Thảo đăng tin về sự việc này. Theo đó, vào khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, cả gia đình cô đang đi dạo ở quận 1, TP.HCM thì bị một nhóm đối tượng giằng lấy bé Bồ Câu, con gái của Phan Như Thảo và đại gia Đức An. Ngay sau đó, đại gia này đã giằng co quyết liệt để bảo vệ con gái.

Như Thảo tố Ngọc Thúy là chủ mưu vụ việc.

Không chỉ tường trình lại sự việc, Như Thảo còn hé mở chi tiết về Ngọc Thúy. Như Thảo viết: "Vừa lúc này có một tên thanh niên trong nhóm tiến đến chỗ Thảo và tay tên này cầm một vật gì đó màu đen như một con dao vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt. Thảo chỉ nghe được “…Thuý gởi mày...” còn các tên khác như chực cướp Bồ Câu trên tay anh An".

Cô còn tung bằng chứng vợ cũ của chồng đe dọa mình và chia sẻ: "Đây là câu chính miệng Phạm Thị Ngọc Thúy đã nhắn, kêu tôi hãy lo mà trốn đi. Hôm nay ngày 17/3, mọi chuyện đã được đặt sẵn từ trước".

Phản ứng của Ngọc Thúy đã khiến nhiều người lo lắng thay cho cô. Bạn bè đã khuyên người đẹp nên bình tĩnh để tránh mang tội vu khống.

Ngoài tường trình ở cơ quan công an, Như Thảo còn gặp gỡ báo chí để chia sẻ câu chuyện này. Trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 18/3, Như Thảo chia sẻ sai lầm khi cho đại gia Nguyễn Đức An một cuộc sống hạnh phúc. Bởi theo cô hé mở vợ cũ của Nguyễn Đức An không muốn điều này.

"Lý tưởng của người ta là phải làm cho chồng tôi phải sống cô đơn, vật vã, cùng khổ suốt cuộc đời. Chính cô ấy đã từng thừa nhận là sẽ khiến cho anh An sống không bằng chết, chết trong cô đơn, không vợ không con, nghèo khổ. Nhưng tôi lại cho chồng tôi hạnh phúc, cho anh ấy một gia đình, những đứa con. Tôi đã sai lầm khi phá vỡ cái lý tưởng đó", Như Thảo trải lòng.

Ngọc Thúy và đại gia Đức An ly hôn trong ồn ào.

Tuy nhiên, khi sự việc Như Thảo tố Ngọc Thúy là chủ mưu đang gây xôn xao dư luận thì cơ quan công an lại đưa ra kết luận cuối cùng. Theo báo Người lao động đưa tin, qua quá trình xác minh, Công an quận 1 (TP HCM) xác nhận đây chỉ là vụ xô xát, chưa đủ cơ sở để khẳng định xảy ra vụ bắt cóc tại một khách sạn trên địa bàn.

Vậy việc Như Thảo tố Ngọc Thúy là chủ mưu vụ bắt cóc con gái cuối cùng như nào? Sự thật thì từ trước đó, hai người phụ nữ đã xảy ra những mâu thuẫn vợ cũ và vợ mới. Nguyên nhân bắt nguồn từ đại gia Nguyễn Đức An và khối tài sản 288 tỷ đồng chưa được giải quyết triệt để.

Suốt hơn một thập kỷ qua, câu chuyện của Ngọc Thúy và Nguyễn Đức An đã khiến dư luận chán ngán. Họ kết hôn chóng vánh với nhau sau 7 ngày quen biết. Sau đó chỉ hơn 1 năm sau, cặp đôi chia tay. Những tưởng chia tay là xong nhưng đằng sau đó là một câu chuyện dài về khối tài sản khổng lồ.

Chưa giải quyết việc vấn đề tài sản dứt điểm sau ly hôn, đại gia Đức An đã nên duyên với người mẫu Như Thảo.

Nói về khối tài sản này, đại gia Nguyễn Đức An từng chia sẻ với báo chí: "Cũng chính vì quá yêu và tin tưởng vợ mình, yêu con và không bao giờ nghĩ có ngày ly hôn, nên tôi mới quyết định đứng tên Phạm Thị Ngọc Thúy trên tất cả các tài sản có trị giá nhiều triệu đô của mình. Và vì tôi cũng tin, Thúy thực sự hiểu, tiền quan trọng nhưng chưa chắc quyết định cuộc sống, nên tôi đã không ngại ngần dồn hết tâm sức cho những dự án ở Việt Nam và quyết định cùng vợ về nước sinh sống. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản thế”.

Việc đứng tên tài sản của Ngọc Thúy đã trở thành vấn đề tranh chấp và khiến sự việc nhiều lúc đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, đúng - sai vẫn do tòa án quyết định. Và hơn một thập kỷ qua sự việc vẫn tiếp tục rơi vào rối rắm.

Cho đến khi đại gia Đức An và người mẫu Phan Như Thảo nên duyên thì sự việc càng bị đẩy đi xa. Giữa hai người phụ nữ cũ - mới xảy ra quá nhiều mâu thuẫn. Để rồi cuối cùng, trong sự mâu thuẫn này, đứa trẻ chính là bé Bồ Câu trở thành người bị hại.

Cặp đôi đang sống hạnh phúc thì xảy ra biến cố "giật con".

Về phía Phan Như Thảo, sau khi có kết quả từ cơ quan điều tra, cô đã lên tiếng: "Chuyện hành hung, đe dọa để dằn mặt một ai đó là chuyện mà những kẻ xấu vẫn thường làm,và đương nhiên sau khi hành hung, đe dọa nó phải cho nạn nhân biết lý do "vì sao bị ăn đập"... Thế nên, việc để lại tên của kẻ dằn mặt cho nạn nhân biết là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, không làm vậy thì phí tiền à? Còn với pháp luật đương nhiên nó cũng đã tính toán, hơn nữa với cái kẻ đang ở bước đường cùng thì việc gì cũng dám làm. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên".

Đỗ Quyên (th)