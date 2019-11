Thanh niên xăm trổ nhiều lần xâm hại bé gái 13 tuổi sau cuộc nhậu

Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) hôm nay cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Anh Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Thuận An) để điều tra về hành vi "Giao cấu" với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Nghi phạm Kiệt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2018, Kiệt và em Thuý (13 tuổi, tên đã đổi, ngụ thị xã Bình Minh) quen nhau qua mạng xã hội.

Cả hai thường xuyên liên lạc với nhau và phát sinh tình cảm. Tối 24/8, sau khi uống rượu với bạn, Kiệt cùng Thuý đến nhà trọ ở xã Thuận An để thuê phòng nghỉ qua đêm.

Tại đây, Kiệt đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái. Sau đó, gia đình bé Thuý phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Công an thị xã Bình Minh xác minh, mời Kiệt về cơ quan làm việc.

