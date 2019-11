Sau ồn ào thẩm mỹ tới mức biến dạng, NSND Lan Hương đăng ảnh không chỉnh sửa

Mới đây, NSND Lan Hương đăng tải bức ảnh selfie khi tham cô tham dự Liên hoan phim Việt Nam 2019 tại Vũng Tàu. NSND Lan Hương viết: "Chụp cam thường và chế độ tối cho da đen đi cả nhà nhé, không ảo tí nào mà còn có phần xấu hơn ở ngoài ạ. Anh chị em trong nghề nhìn mấy ảnh này sẽ phát biểu một câu quen thuộc... Mít ơi lên ảnh lỗ quá, lỗ bền vững".



Cách đây không lâu, khi chia sẻ một số hình ảnh được chụp qua các phần mềm chỉnh sửa trên điện thoại, NSND Lan Hương vướng ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ tới mức biến dạng. Thậm chí, nhiều bình luận cho rằng cô trở thành “búp bê không cảm xúc”.

Đáp lại, NSND Lan Hương phủ nhận việc bơm môi, nâng mũi như đồn đoán của cư dân mạng. Cô nhấn mạnh: "Chị Lan Hương nói lần cuối cùng là tìm cho chị thẩm mỹ nào nói chị cắt mắt, rạch mũi và rạch môi để chị kiện họ. Sẽ được một mớ tiền lớn đấy".

Bên cạnh đó, NSND Lan Hương cũng khẳng định từ lúc còn trẻ cô đã sở hữu số đo 3 vòng “khủng” chứ không hề bơm mông, độn ngực.

“Ngày học cấp 3, cô Lan Hương là siêu vòng 1, vòng 2 và vòng 3 đấy. Thời kỳ đói kém ai cũng gầy guộc, còn cô thì thật đáng ghét đối với các bạn nữ và đáng yêu đối với các bạn nam (không phải tất cả, xin lỗi các bạn tốt). Khi ở Nhà hát Tuổi trẻ, cô Lan Hương đã từng vào viện 108 xin giúp đỡ vòng 1 vì đi đến đâu cũng đập vào mắt người đối diện. Vòng 3 thì phải tập thót cứng đẩy ra phía trước, hay bị hen vì những sự căng thẳng đó”- NSND Lan Hương phân trần.

Ngoài ra, NSND Lan Hương không ngại thừa nhận có can thiệp cho hai má đỡ đổ do tuổi tác. " Can thiệp cho hai cái má đỡ đổ do tuổi già thì có đấy. Mệt quá, khổ thân tôi. Bẩm sinh môi dày, hồi bé dỗi, bị mẹ véo nói môi nặng hơn người. Xưa trang điểm phải che bớt"- NSND Lan Hương viết.

Theo Ngaynay.vn