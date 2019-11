ẢNH HIẾM: Nhìn NSND Lan Hương bây giờ lại nhớ nhan sắc thời trẻ của "Em bé Hà Nội"

NSND Lan Hương nổi tiếng từ lúc còn rất nhỏ với vai chính trong "Em bé Hà Nội". Chị được xem là một tượng đài về điện ảnh cho đến nhan sắc. Tuy nhiên thời gian gần đây, việc NSND Lan Hương khoe ảnh hiện tại khiến người hâm mộ xôn xao.

Mặt mộc mới khoe của NSND Lan Hương.

Trước những nghi vấn thẩm mỹ của khán giả, NSND Lan Hương nói: "Chị Lan Hương nói lần cuối cùng là tìm cho chị thẩm mỹ nào nói cắt mắt cho chị, thẩm mỹ nào nói rạch mũi chị nhét gì đó vào và thẩm mỹ nào nói rạch môi của chị thì báo cho chị để chị kiện họ sẽ được một mớ tiền lớn đấy".

Tuy nhiên, chị thừa nhận có can thiệp: "Nhưng can thiệp cho 2 cái má đỡ đổ do tuổi già thì có đấy. Mệt quá khổ thân tôi, bẩm sinh môi dầy phưỡn, hồi bé dỗi bị mẹ véo nói môi nặng hơn người. xưa trang điểm phải che bớt".

Ngoài ra, "Em bé Hà Nội" còn khoe mặt thật để chứng minh mình không phẫu thuật thẩm mỹ. NSND Lan Hương nói: "Đừng thất vọng nhé cả nhà khi chụp chế độ không chút chỉnh sửa. Hôm qua đến hội quý bà mọi người phê bình sao ria mép đen quá chắc lâu không cạo mặt. Vì ỉ lại công nghệ chỉnh sửa nên chẳng thèm son phấn nữa, nhưng trước khi chụp có lấy trộm dao cạo râu của cụ xã".

NSND Lan Hương nổi tiếng từ nhỏ qua phim "Em bé Hà Nội".

Trước khi vướng tin đồn nhan sắc, NSND Lan Hương là người đẹp được khán giả yêu mến bởi nhan sắc lộng lẫy yêu kiều.

Ảnh hiếm khoe nhan sắc thời trẻ ngọt ngào yêu kiều của NSND Lan Hương.

Đỗ Quyên (th)