Sự thật vụ người mẫu Như Thảo tố Ngọc Thúy tổ chức bắt cóc con mình

Ngày 18/3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, phía Công an quận 1 (TP HCM) cho biết đã tiếp nhận báo cáo từ Công an phường Bến Nghé liên quan đến vụ việc ông Đức An (Việt kiều Mỹ) cùng vợ là người mẫu kiêm diễn viên Phan Như Thảo trình báo bị vợ cũ ông An là người mẫu Phạm Thị Ngọc Thúy thuê giang hồ định bắt cóc con của mình.

Theo Công an quận 1, qua xác minh chưa đủ cơ sở để khẳng định xảy ra vụ bắt cóc và có liên quan đến người mẫu Ngọc Thúy. Quá trình làm việc với công an, ông An cũng tường trình xảy ra vụ xô xát với 3 người lạ mặt, chỉ nghi vấn có người muốn bắt cóc con.

"Công an quận đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đây chỉ là vụ xô xát, không có chuyện bắt cóc người tại khách sạn", một cán bộ điều tra nói.

Gia đình Phan Như Thảo

Trước đó, sự việc Phan Như Thảo tố Ngọc Thúy chính là người chủ mưu bắt cóc con gái cô vào trưa 17-3 đã gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, theo người mẫu Như Thảo, khoảng 14 giờ ngày 17-3, cô cùng chồng bế bé Bồ Câu đi từ khách sạn Sheraton (quận 1) ra ngoài thì bị nhóm người lạ mặt xông đến chặn lại, tấn công ông Đức An. Ông An sau đó đưa bé Bồ Câu cho Như Thảo để phản ứng lại nhóm thanh niên bặm trợn.

Khi Như Thảo đang hoảng loạn thì thấy 1 người đàn ông cầm dao nhọn chỉ thẳng vào mặt nên rất sợ. Sau khi nhóm người kia bỏ đi, vợ chồng Như Thảo mới dám đến trụ sở Công an phường Bến Nghé trình bày toàn bộ vụ việc.

Ngoài kể chi tiết trên trang mạng cá nhân, Như Thảo còn khẩn cầu, nếu ai vô tình đi ngang đoạn đường xảy ra sự việc và có được hình ảnh trận hỗn chiến (quay camera hay camera hành trình trong ô tô) thì cho cô xin hình ảnh để có thể trình báo Công an. Cô không chỉ muốn trừng trị theo pháp luật những người vi phạm mà còn muốn xác minh người chủ mưu trong sự việc này.

Trên một số trang báo, Phan Như Thảo khẳng định, kẻ đứng đằng sau chủ mưu là vợ cũ của chồng cô là người mẫu Ngọc Thúy.

Thậm chí, với câu hỏi có lo ngại về việc người mẫu Ngọc Thúy sẽ phản bác và tố ngược tội vu khống, Phan Như Thảo khẳng định, cô đang mong Ngọc Thúy xuất hiện trước mặt cô và tố cô tội vu khống.

Hôm nay, 18-3, đường dây liên lạc với Phan Như Thảo đã tạm khóa. Nhưng mọi thông tin tố cáo cũng như miêu tả sự việc vẫn còn nguyên trên trang mạng cá nhân. Theo đó, cô cũng chia sẻ, thực sự vụ bắt cóc chỉ nhắm đến mục đích dằn mặt cô là chính.

Trước đó, tranh chấp sau hôn nhân giữa Việt Kiều Nguyễn Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy trở thành tâm điểm của dư luận trong thời gian dài. Công chúng lại tiếp tục "chóng mặt" vì những cuộc khẩu chiến không ngừng của Ngọc Thúy, Phan Như Thảo và đại gia Đức An. Ngọc Thúy và Phan Như Thảo cũng liên tục "ăn miếng trả miếng" bằng những lời lẽ căng thẳng và nặng nề trên mạng xã hội.

