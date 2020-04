Nhan sắc đời thực mười phân vẹn mười của dàn diễn viên nữ "Tình yêu và tham vọng"

Trong phim, Diễm My vào vai Linh, một cô gái tốt bụng, mạnh mẽ và luôn nghĩ cho người khác. Nói về nhân vật của mình, Diễm My cho biết: "Linh luôn bị mọi người bắt nạt nhưng lại được một người bên cạnh và bảo vệ, đó là nhân vật Sơn do anh Thanh Sơn thủ vai". Diễm My cho biết cô đã ở Hà Nội một thời gian khá dài để thực hiện bộ phim này. Chính vì lẽ đó, cô cũng đặt kỳ vọng lớn vào dự án.