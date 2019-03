Nam diễn viên "Những cô gái trong thành phố" không dám cho bạn gái Á hậu xem cảnh nóng với 'máy bay 8X'

​Không lo bạn gái ghen khi đóng phim với các người đẹp

- Là gương mặt có nhiều phim phủ sóng giờ vàng nhất hiện nay với 3 phim phát sóng liên tục trên các kênh VTV gần như cả tuần, nhiều người nói vui Bình An chắc giàu lắm. Thực hư thế nào?

Là gương mặt có nhiều phim phủ sóng giờ vàng nhất VTV hiện nay thì tất nhiên tôi rất giàu rồi, giàu về kinh nghiệm, giàu về vai diễn và giàu về những kiến thức mà mình học hỏi được (cười).

- Dễ nhận thấy là trong cả 3 phim anh đều vào vai anh chàng đẹp trai và mắc kẹt giữa hai phụ nữ. Chắc không ai 'sướng' bằng Bình An khi cùng lúc đóng cặp với 6 phụ nữ trên màn ảnh, mà trong số đó có những cô rất xinh như Chi Pu, Lan Ngọc, Lương Thanh… Hỏi thật anh có bị ‘rung rinh’ khi đóng cùng họ, nhất là khi phải thể hiện những pha tình cảm như với Lương Thanh trong ‘Những cô gái trong thành phố’? Và bạn gái Á hậu của anh có ghen không?

Từ trước đến nay, tôi may mắn khi được đồng hành cùng rất nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp. Nếu mà có cảm tình thì đấy là điều đương nhiên vì họ đều là những người vừa xinh đẹp vừa tài năng. Trong những vai diễn cũng đòi hỏi như vậy, khi phải quay những cảnh lãng mạn hay tình cảm, nếu không có sự đồng thuận hay cảm tình thì rất khó để diễn những cảnh như vậy vì khán giả bây giờ rất thông mình, sự giả tạo sẽ không qua được mắt họ đâu.

Đấy là khi đi làm phim, còn khi hết phim hoặc hết ngày quay về nhà thì tôi lại trở về cuộc sống bình thường. Từ trước đến nay, phương châm của tôi khi đi làm nghề rất rõ ràng. Tôi không để công việc và tình cảm liên quan đến nhau. Thế nên bạn gái tôi cũng không phải lo lắng về việc tôi đi làm và tiếp xúc với nhiều người.

Bình An đang hẹn hò với Á hậu Phương Nga.

Run khi đóng cảnh nóng

- Diễn viên Lương Thanh chia sẻ với VietNamNet rằng khi quay, đó là lần đầu tiên cả cô ấy và Bình An đóng cảnh tình cảm nên khá ngượng ngùng. Còn cảm giác của Bình An khi diễn cảnh nóng bỏng với Lương Thanh thì sao?

Lương Thanh là một cô em khoá dưới ở trong trường, hai anh em cũng đã biết nhau từ lâu. Đây là lần đầu chúng tôi làm việc chung với nhau nhưng đã quen biết trước nên việc bắt nhịp cũng không có gì khó khăn cả.

- Gần đây nhân vật Tùng do anh đảm nhiệm gây chú ý với hàng loạt cảnh nóng với hai bạn diễn Lương Thanh và Ngọc Cryustal Eyes. Đóng cảnh nóng có là thử thách với anh?

Bộ phim "Những cô gái trong thành phố" là một thử thách thực sự trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Còn làm sao để tôi vượt qua thử thách này thì tôi cũng không nhớ nữa.

Diễn viên phải là người có nhiều trải nhiệm hay nhiều kinh nghiệm sống để áp dụng vào vai diễn của mình. Còn trong phim "Những cô gái trong thành phố" thì điều đó gần như không được áp dụng. Vì bản thân tôi cũng chưa được trải qua những hoàn cảnh hay cảm xúc như vậy ngoài đời.

Bình An vẫn còn thấy ngại khi nhắc lại cảnh nóng trong 'Những cô gái trong thành phố'.

- Khi biết mình phải đóng cảnh nhạy cảm với một phụ nữ có chồng hơn mình nhiều tuổi anh thấy thế nào?

Ngại chứ ạ. Giờ chị hỏi tôi, tôi vẫn thấy ngại. Và thậm chí tập hôm đó phát sóng tôi còn không dám xem lại luôn. Thực sự là lúc đó tôi ngại và run thật.

- Tò mò muốn biết phản ứng của ‘mợ nhà’ thế nào?

Phản ứng của "mợ nhà" ấy ạ? Tôi còn không dám xem lại thì dại gì mà hỏi cô ấy cảm nghĩ thế nào (cười).

Được coi là mỹ nam màn ảnh, Bình An luôn đóng cặp với các bạn diễn nữ xinh đẹp.

Muốn vào vai ác và sẵn sàng bị ném đá

- Có khá nhiều comment của khán giả về các vai diễn của Bình An, họ đều xuýt xoa vì anh quá đẹp trai nhưng không ít nhận xét Bình An đóng cứng, không có hồn, 3 vai như một. Thậm chí có bình luận: “Bình An ơi đừng đóng phim nữa”. Anh sẽ nói gì trước những nhận xét này?

"Bình An ơi đừng đóng phim nữa", nếu 1 ngày nào đó không nhận được những lời như vậy nữa thì tôi sẽ nghỉ làm phim. Tôi muốn mình dừng lại trên thành công chứ không phải dừng lại vì thất bại. Càng nhận được những lời như vậy tôi càng quyết tâm hơn.

- Khán giả mong chờ Bình An sẽ lột xác hoàn toàn trong các vai diễn tiếp theo, anh có nghĩ mình nên thay đổi, nhận những vai dữ dội hơn, thậm chí vai ác, vai xấu để thay đổi hình ảnh và khai thác tiềm năng diễn xuất của mình?

Tôi cũng đang chờ đón sự lột xác của bản thân mình ở những vai diễn hoàn toàn mới. Một vai ác hoặc một vai để bị ghét nhiều, bị ném đá nhiều cũng được.

Theo VietNamNet