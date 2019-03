Em út "Những cô gái trong thành phố" suýt bật khóc vì cảnh nóng với nam diễn viên già

Phim "Những cô gái trong thành phố" được xem là cuộc chơi mạo hiểm với đạo diễn Vũ Trường Khoa. 4 nữ chính của phim hoàn toàn là những gương mặt mới của truyền hình Việt Nam.

Họ đều thế hệ 9X, còn quá trẻ và chưa "va vấp" trong nghề. Tuy nhiên, nội dung phim lại có nhiều nút thắt về nội tâm nhân vật, vì vậy, nhiều người trong nghề cho rằng Vũ Trường Khoa đang "tự làm khó mình".

Trong số 4 nữ chính có diễn viên đang học năm cuối đại học, đó là Lương Thanh, nữ sinh trường ĐH Sân khấu điện ảnh. Cô vào vai Mai - cô út trong căn phòng trọ có 4 chị em. Trong phim, Mai có tính tình hiền lành, ngây thơ và chịu khó nên cô được nhiều quý mến. Tuy nhiên, cũng như 2 nhân vậy còn lại, cô phải đối diện với nhiều khó khăn, cạm bẫy vì bước ra đời khi còn quá trẻ.

Lương Thanh diễn cùng NSND Trần Nhượng trong "Những cô gái trong thành phố".

Được biết, trước khi đến với "Những cô gái trong thành phố, cô là người duy nhất trong 4 diễn viên chính từng được chú ý vì trước khi bước vào phim này, cô đã tham gia "Cả một đời ân oán". Tuy nhiên, vai diễn này chưa thực sự giúp cô gái gốc Thanh Hóa tạo ấn tượng lớn. Nhiều người hy vọng vai diễn Mai sẽ được khán giả đón nhận và giúp Lương Thanh bật lên thành sao sáng.

Đúng như mong đợi của khán giả, Lương Thanh đang cùng với 3 diễn viên nữ còn lại đã tạo nên đươc cơn sốt cho "Những cô gái trong thành phố". Gương mặt non nớt, nụ cười ngọt ngào cùng vóc dáng thanh xuân của Lương Thanh đã giúp cô ghi điểm. Ngoài ra, sự hy sinh và quyết tâm cho vai diễn cũng giúp cho Lương Thanh chiếm được thiện cảm của người xem.

"Những cô gái trong thành phố" thực sự tạo ra nhiều tình huống éo le, sinh động và "đời". Trong phim, nhân vật Mai của Lương Thanh phải trải qua cảnh nóng với NSND Trần Nhượng. Ban đầu cô sợ hãi lo lắng đến phát khóc vì phải đóng cảnh hở quá nhiều với nghệ sĩ hơn mình đến 44 tuổi.

Tuy nhiên, vì sự động viên của đạo diễn Vũ Trường Khoa nên Lương Thanh đã vượt qua được áp lực tâm lý để hoàn thành vai diễn của mình. Nói về phân cảnh này, Lương Thanh cho biết: "Lúc đó tôi nghĩ nếu mình khóc thì chứng tỏ mình không phải diễn viên chuyên nghiệp. Đến khi thực hiện xong cảnh đó thì tôi lại thấy cảnh quá là bình thường. Đã là diễn viên, nhập vai nhân vật, ê-kíp ai cũng tập trung công việc thì còn lo sợ điều gì nữa. Tôi khá hài lòng về cảnh quay và vui vì giữ được cảm xúc, không làm ảnh hưởng đến đoàn làm phim".

Còn về cảnh nóng với diễn viên Bình An, Lương Thanh cũng cảm thấy khá ngại ngùng. "Tôi cũng ngại vì anh Bình An có người yêu rồi. Mà anh Bình An cũng ngại. Sau đó, anh An có nói với tôi là bây giờ hai anh em nên bỏ qua chuyện có người yêu hay chưa. Nhưng đến lúc diễn cảnh hôn, cả hai vẫn ngại, tôi chỉ biết cười", Lương Thanh nói.

Cảnh nóng trong phim của Lương Thanh với nam nghệ sĩ hơn 44 tuổi.

Khi đến với phim "Những cô gái trong thành phố", Lương Thanh bị đồn là "hoa khôi một trường đại học", "con nhà giàu" nhưng sự thật thì không phải vậy. Cô cho biết bản thân chưa tham gia vào cuộc thi nhan sắc nào, gia đình cũng hoàn toàn bình thường.

"Tôi xuất thân bình dân lắm, gia đình không giàu có, cũng chẳng có người thân nào làm nghệ thuật. Tôi quê ở Thanh Hóa, vẫn đang ở nhà thuê trên này cùng bạn. “Hoa khôi” cũng không phải. Tôi chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào cả", Lương Thanh tâm sự.

Còn trẻ tuổi nhưng vì gia đình bình thường nên Lương Thanh vẫn khát khao phải thay đổi cuộc đời và giúp đỡ cho gia đình. Cô chia sẻ: "Tôi đã lo được cho bản thân mình, tôi đang muốn tốt hơn để lo được cả cho gia đình. Gia đình tôi kinh tế cũng không quá vững nên cũng cần hỗ trợ. Tuổi trẻ còn sức lực thì cứ làm hết mình. Trước hết, tôi đang nghĩ đến việc cố gắng mua được nhà để không phải ở nhà thuê nữa".

Sau phim "Những cô gái trong thành phố", Lương Thanh có kế hoạch tham gia một cuộc thi nhan sắc vì muốn thử sức. Cô vui vẻ cho biết: "Tôi chỉ muốn thử sức mình và ghi dấu ấn vào thời tuổi trẻ. Cứ bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất vì tôi cũng chưa biết catwalk là gì". Hiện tại, Lương Thanh chỉ muốn hết mình cho nghề diễn và cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Vẻ đẹp mong manh ngọt ngào của cô gái sinh năm 1996.

Lương Thanh có mong ước sẽ mua được nhà và giúp đỡ bố mẹ.

