Hot girl vào vai "tiểu tam" phá hoại Vũ và Thư trong 'Về nhà đi con' hết bị đồn đi khách lại bị tố ăn cắp

Nguyễn Khánh My (19 tuổi, Hải Phòng) gây chú ý khi vào vai "tiểu tam" phá hoại cuộc tình giữa hai nhân vật chính Vũ và Thư trong Về nhà đi con. Sở hữu vóc dáng mảnh mai, nhan sắc rực rỡ, Khánh My đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và làm mẫu ảnh.

Gần đây, cô gái này bị dân mạng "ném đá" vì cho rằng "hám fame", cố tình tiết lộ tình tiết phim. Trên trang cá nhân, hot girl tạo hẳn album đăng ảnh chụp hậu trường, "spoil" cảnh quay dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn.

Khánh My bị cho là cố tình “dựa hơi” diễn viên Quốc Trường để nổi tiếng.

Ngoài ra, Khánh My còn phải đối mặt với những tin đồn không mấy tích cực khiến cô nàng cực kỳ bức xúc. Nữ diễn viên cho biết cô bị nhiều người vào trang cá nhân Facebook bình luận khiếm nhã và đồn đại cô là "chân dài đi khách".

Hot girl 10x chia sẻ: "Ban đầu bị mọi người chỉ trích, đồn đại bán dâm, tôi rất sốc và suy sụp. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng của tôi. Tôi thu mình lại, gần như trầm cảm, không muốn nói chuyện với ai. Nhờ bố mẹ, bạn bè ở bên động viên, hiện tại tâm trạng tôi đã bình tâm hơn. Dẫu sao đó cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ".

Với đường nét gương măt khá đại trà của mình, Khánh My khiến nhiều người thắc mắc không biết trước đây cô đã từng đụng chạm dao kéo hay chưa.

Đề cập đến việc cô bị tố lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa nhan sắc, Khánh My khẳng định, các nét trên khuôn mặt cô hoàn toàn tự nhiên.

Trước đây, cô từng thử tiêm chất làm đầy nhưng sau một thời gian nhận phản hồi không tốt từ mọi người, hot girl Hải Phòng đã đến phòng khám, loại bỏ các chất làm đầy đó.

"Tôi chỉ tiêm chất làm đầy, tôi cho rằng đó không phải phẫu thuật. Lâu rồi, tôi không còn tiêm nữa", Khánh My nói.

Khánh My rất chăm chỉ đi du lịch và sống ảo

Sóng gió cũ chưa qua thì mới đây bão tố mới lại ập đến với hotgirl Hải Phòng. Cụ thể, một tài khoản Facebook có tên N.H.Q.T - chủ 1 cửa hàng thời trang tại thành phố Cảng lên tiếng tố My lấy cắp quần áo của mình. Theo như người này, cả hai có mối quan hệ làm ăn rất tốt đẹp. Chị Q.T thuê My livestream bán hàng thời trang giúp mình, cô từng rất quý mến nên thường xuyên tặng quà cáp thêm.

Thế nhưng, ngược lại, My đã lấy quần áo của shop, sau đó còn chụp ảnh, quay clip đăng lên trang cá nhân. Chưa hết, theo lời của chủ shop nọ, My còn mang đồ qua shop, lừa nhân viên để đổi lại size vì… rộng.

Lời tố cáo của chủ shop quần áo. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, chia sẻ trên một trang báo mạng, Nguyễn Khánh My cho biết chủ shop nhớ nhầm. Bản thân chị N.H.Q.T đã tặng bộ váy đó cho My nhưng không nhớ, sau đó lại lên tiếng tố My ăn cắp.

"Cái gì cũng phải có bằng chứng mà chị ấy lại không trưng ra được bất cứ bằng chứng nào. Rồi khi em nói làm việc với nhân viên thì họ cũng nói không nhớ này nọ. Chị T tặng bộ váy đó cho em rồi nhưng không nhớ, xong nói oan cho em. Chị ấy bảo sẽ xóa bài nhưng hiện Facebook đang bị lỗi. Em cũng đề nghị xin lỗi công khai trên trang cá nhân vì đó là danh dự của em."

Đặc biệt, theo như lời của Khánh My, chủ shop nọ đã lên chủ động xin lỗi cô khi nhắn tin riêng.

Đoạn tin nhắn riêng giữa chủ shop thời trang và Khánh My. Theo đó, chủ shop này đã nhận mình nghi oan và xin lỗi hotgirl đóng phim Về nhà đi con.

Lily (th)