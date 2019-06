Cô thư ký nóng bỏng vạn người mê trong 'Về nhà đi con' từng béo ú đến thế nào?

Bộ phim truyền hình "Về nhà đi con" phát sóng trên VTV1 thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng kể từ khi phát sóng. Bên cạnh dàn diễn viên chính, khán giả dành sự chú ý cho tuyến nhân vật phụ, trong đó có nữ thư ký của nhân vật "Vũ sở khanh".

Thư ký của Vũ "sở khanh" trong Về nhà đi con.

Người vào vai nữ thư ký xinh đẹp, nóng bỏng là Nguyễn Trà My (24 tuổi, Hà Tĩnh). Trước khi tham gia Về nhà đi con, cô từng góp mặt trong series phim của Kem Xôi TV, chương trình Nóng cùng World Cup.

Khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là sở hữu 3 vòng bốc lửa 90- 60- 96 cm, Trà My là một trong những hot girl có tiếng trong giới trẻ. Nhưng ít ai biết cách đây gần 2 năm, Trà My là một cô nàng béo ú, số đo 3 vòng kém hấp dẫn. Nhưng sau thời gian đến với gym, cô đã có ngoại hình đáng mơ ước.

Ngoại hình kém thon gọn, hấp dẫn của Trà My trước đây.

Trà My cho biết: "Tôi tập luyện gym nghiêm túc khoảng hơn 1 năm nay. Hầu như ngày nào tôi cũng tập hoặc 1 tuần chỉ nghỉ 1 đến 2 buổi. Buổi tập của tôi kéo dài từ 1 đến 1 tiếng rưỡi, thêm thời gian khởi động nữa là tầm 2 tiếng."

“Tôi biết đến gym, học hỏi và trau dồi kiến thức về việc duy trì vóc dáng và cân bằng lối sống qua các khóa học, và qua các huấn luyện viên có trình độ kĩ năng cao. Dần dần nó trở thành thói quen và niềm đam mê của tôi”, hot girl sinh năm 1995 chia sẻ.

Đối với hot girl, việc đi tập gym là cách để thay đổi lối sinh hoạt không tốt, cải thiện tinh thần, độ linh hoạt và sức khoẻ. Nhờ tập luyện điều độ, cô không còn bị ốm vặt như xưa. Dù có lúc đi quay mệt mỏi, bị sụt cân nhưng Trà My vẫn đi tập đều để tăng cơ, giảm mỡ, tăng sức đề kháng.

Thân hình vô cùng gợi cảm hiện tại của hot girl.

Còn về chế độ ăn uống, Trà My chia sẻ: "Tôi khuyên ai tập gym không nên ăn theo chế độ lowcarb, mà phải ăn hụt hơn so với năng lượng mình mất đi nếu muốn giảm mỡ và nạp vào nhiều hơn so với năng lượng mất đi nếu muốn tăng cân, tăng cơ. Nguồn năng lượng nạp vào phải giảm thiểu thực phẩm, thức ăn dính chất béo bẩn như dầu mỡ, tinh bột hấp thụ nhanh... Cần ăn tinh bột hấp thụ chậm, rau củ, thịt, hạn chế nêm nếm gia vị."

Hot girl gốc Hà Tĩnh chia sẻ sau khi nâng ngực, với số đo hoàn hảo thì rắc rối cũng từ đây mà ra. Cô nhận được rất nhiều lời gạ tình, rủ rê đi khách.

Mỗi ngày, Trà My ăn 4 bữa gồm bữa sáng (đầy đủ), bữa trưa (ăn ít), bữa phụ trước khi tập và bữa sau khi tập. Các bữa ăn của hot girl ưu tiên sự thanh đạm và thăng bằng chất.

Cô lưu ý, điều quan trọng hơn cả ăn sạch là phải nạp đúng số lượng cần thiết. Nếu ăn chuẩn nguồn thực phẩm nhưng ăn quá nhiều, ngay cả rau, củ, quả... cũng khiến bạn bị tăng mỡ. Vì vậy, người tập gym chỉ nên ăn vừa đủ, không nên ăn no nứt bụng, không ăn cố.

Khuôn mặt xinh đẹp chuẩn hot girl.

Tuy nhiên, sau một thời gian tập nặng size ngực của cô đã giảm đi 4 cm, từ 86 xuống còn hơn 82 cm còn vòng mông thì tăng 12 cm. Bởi thế, Trà My quyết định nâng cấp vòng 1 bởi nếu không nâng cấp thì tỷ lệ ngực và eo, mông sẽ mất cân đối.

Ngoài ra, Trà My còn có sở thích đặc biệt với động vật. Hiện tại cô đang nuôi 1 con trăn 4 tuổi bởi vậy nhiều người còn gọi cô với biệt danh "xà nữ".

Trước khi vào vai nữ thư ký nóng bỏng trong "Về nhà đi con", Trà My từng bị chỉ trích vì quay cảnh phim được cho là lố lăng, phản cảm trong bộ phim hài Tết "Đại gia chân đất 9".

Cụ thể, trong một cảnh phim, 3 diễn viên nóng bỏng vào vai 3 cô gái Bạc (Anh Thư), Hồng (Thanh Hiền) và Nhan (Trà My) ngồi trên một chiếc xe cải tiến được kéo bởi nghệ sĩ Bùi Xuân Nghĩa. Vì kéo xe trong trạng thái không tỉnh táo nên anh đã khiến chiếc áo của Nhan bị mắc vào cành tre.

Diễn viên Trà My và cảnh quay bị cho là nhạy cảm trong Đại gia chân đất 9

Trong những diễn biến sau đó, người đẹp Trà My liên tục dùng tay che chắn vòng 1, gương mặt nhăn nhó vì sự cố bất đắc dĩ. Chiếc áo lót ngực màu đen dường như không đủ bao trọn thềm ngực căng đầy, khiến một số khán giả cho rằng bộ phim có phần lố lăng, phản cảm...

Chia sẻ về sự phản ứng của khác giả trên một trang báo, Trà My cho biết: "Về cảnh quay đang bị bàn tán trên mạng thì cá nhân tôi cho rằng hình ảnh đó khá bình thường, không quá nhạy cảm.

Thực tế, ngoài đời thường, các cô gái trẻ vẫn mặc tương tự - áo bra đen bên trong và chỉ cần khoác thêm áo ngoài là có thể đi chơi, dạo phố được rồi. Thêm nữa, cảnh phim đó cũng chỉ là mắt xích cần thiết, để có thể thuyết phục cho những tình huống trong phim. Các cảnh sau đó không có gì phản cảm".

Trà My và vóc dáng đáng mơ ước

Lily (th)