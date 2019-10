Gia đình tiễn Sulli về đất mẹ

Hàn QuốcSáng sớm 17/10, Sulli được gia đình, người thân đưa về nơi an nghỉ vĩnh hằng tại nghĩa trang ở thành phố Miryang, tỉnh Nam Gyungsang.



Trang Nate đưa tin lễ tiễn đưa chỉ có mặt những thành viên trong gia đình và một vài người của SM Entertainment. Mọi người đã khóc rất nhiều khi di quan khỏi bênh viện ở Sinchon - nơi lễ viếng diễn ra trong hai ngày qua.

Sulli ra đi ở tuổi 25.



Trước đó, theo ý nguyện của gia đình người quá cố, tang lễ được tổ chức hoàn toàn riêng tư, lặng lẽ. Tuy nhiên, tôn trọng mong muốn của rất nhiều bạn bè, người hâm mộ nữ ca sĩ, cuối cùng gia đình đã đồng ý dành thời gian cho mọi người vào nói lời tạm biệt cô trong ngày 16/10.



Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Sulli hiện vẫn bàng hoàng trước cái chết của cô . Diễn viên gạo cội Park Mak Rye hôm 16/10 chia sẻ, cô đau lòng vô cùng khi hay tin Sulli chết. YouTuber 72 tuổi bày tỏ: "Sulli là một cô gái rất dễ thương. Mong con có một cuộc sống tốt hơn trên thiên đường. Khi gặp lại nhau một lần nữa ở một thế giới khác, nhất định bà sẽ mang cho con thật nhiều kim chi. Bà yêu con rất nhiều, mong con an nghỉ".

Diễn viên gạo cội Park Mak Rye chia sẻ ảnh cùng Sulli, mong cô an nghỉ nơi thiên đường.

Sau cái chết của Sulli, Choiza, bạn trai cũ của Sulli bị nhiều người dùng mạng đả kích, nhục mạ trên trang cá nhân. Có người cáo buộc anh gián tiếp giết hại Sulli, đưa cô vào con đường thiếu tích cực và làm cô tụt dốc không phanh. Trước mọi chỉ trích, Choiza im lặng. Hôm 16/10, anh có những dòng giãi bày tâm tư quanh cái chết của bạn gái cũ.

Sulli và Choiza (trái).



Sulli khởi nghiệp với vai công chúa Sun Hwa trong phim The Ballad of Seodong. Năm 2009, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc f(x) và nhanh chóng được yêu thích bởi hình ảnh xinh đẹp, trong sáng. Từ 2014, Sulli dần rút lui khỏi làng nhạc, và tới 2015 thì chính thức rời nhóm f(x) để tập trung vào diễn xuất. Lý do nữ ca sĩ rời làng nhạc được quản lý giải thích là "chịu quá nhiều áp lực". Sau đó, Sulli bắt đầu đóng phim, cô tham gia một số phim như Ông hoàng thời trang, Real, Hải tặc, Gửi người đẹp xinh... Hôm 14/10, cô treo cổ tự tử tại nhà riêng.

