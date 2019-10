Phòng viếng đóng kín, không bóng người trong giờ đưa tiễn Sulli

Hình ảnh về chi tiết thời gian, địa điểm tang lễ của Sulli được Zing.vn chụp lại vào ngày 15/10. Gia đình tiết lộ ngôi sao 25 tuổi được an táng tại nghĩa trang ở thành phố Miryang, tỉnh Nam Gyungsang (Hàn Quốc). Trước đó, c huyên viên khám nghiệm tử thi của Viện điều tra khoa học quốc gia đã khẳng định Sulli qua đời do tự tử, không có sự xuất hiện của bất kỳ dấu vết phạm tội hình sự nào. Công tác khám nghiệm tử thi kéo dài 2 tiếng, từ 9h đến 11h sáng 16/10.