Đời tư phức tạp, hôn nhân lận đận, sự nghiệp trắc trở, Brad Pitt, 57 tuổi mới được cầm tượng vàng Oscar

Oscar 2020 để lại nhiều điều đặc biệt trong khán giả yêu phim toàn quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng điện ảnh hàn lâm nước Mỹ tượng vàng "phim xuất sắc" thuộc một ê-kíp châu Á.

Ngoài ra, cái tên khiến nhiều người bất ngờ nhất là nam diễn viên 57 tuổi Brad Pitt giành tượng vàng cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Gần 30 năm nỗ lực cho sự nghiệp, cuối cùng Brad Pitt đã có trong tay chiếc tượng vàng đầu tiên.

Qua đó để thấy rằng giải Oscar vô cùng khắc nghiệt. Diễn viên sẽ phải nỗ lực hết mình trong công việc và chịu áp lực cạnh tranh vô cùng lớn.

Brad Pitt thời đóng phim "Huyền thoại mùa thu".

Brad Pitt bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với tư cách khách mời trên phim truyền hình, bao gồm cả vai diễn trong phim truyền hình dài tập Dallas trên kênh CBS vào năm 1987. Anh bắt đầu được chú ý qua vai cao bồi trong phim "Thelma & Louise" (1991).

Pitt nhận được vai chính đầu tiên trong phim "A River Runs Through It" (1992) và "Interview With The Vampire" (1994). Anh đóng chung với Anthony Hopkins trong bộ phim bi kịch "Legends of the Fall" vào năm 1994, vai diễn này đã giúp anh nhận được một đề cử cho giải Quả cầu vàng.

Năm 1995, anh được đánh giá cao qua vai diễn trong phim "Se7en và Twelve Monkeys". Pitt đã nhận được đề cử cho giải Oscar và đã giành chiến thắng với giải Quả cầu vàng cho vai diễn phụ xuất sắc nhất của anh trong phim "Twelve Monkeys" (1996). Pitt tỏa sáng trong phim "Fight Club" (1999) và bộ phim nổi tiếng "Ocean's Eleven" (2001) cùng với các phần tiếp theo là "Ocean's Twelve" (2004) và "Ocean's Thirteen" (2007).

Anh thành công lớn về mặt doanh thu qua phim "Troy" (2004) và "Mr. & Mrs. Smith" (2005). Pitt nhận được đề cử giải Oscar thứ hai cho vai diễn cùng tên trong phim The Curious Case Of Benjamin Button vào năm 2008. Những phim nổi bật khác của anh là Inglourious Basterds, Moneyball.

Pitt tham gia "Ông bà Smith" với Angelina Jolie.

Tham gia rất nhiều bộ phim "hot" và được nhiều đề cử nhưng Brad Pitt vẫn vô duyên với những giải thưởng. Dù vậy, Pitt vẫn luôn cố gắng nỗ lực hết mình, không chán nản mà tiếp tục dành nhiệt huyết cho công việc. Và cuối cùng sau những lận đận, anh đã cầm trên trên giải thưởng danh giá Oscar vào sáng 10/2/2020.

Ngoài sự nghiệp không thuận lợi, đời tư của Pitt cũng khá phức tạp. Anh bị coi là người đàn ông ngoại lệ của Hollywood vì nghiện rượu nhưng vẫn được khán giả yêu thích. Đã có thời điểm, nam tài tử rơi vào chứng mất ngủ kinh niên phải vào bệnh viện chữa trị. Cuộc sống của Pitt trở nên mệt mỏi và gặp nhiều vấn đề phức tạp khó nói.

Pitt và cuộc hôn nhân đầu với Jennifer Aniston.

Không chỉ thế, hôn nhân của Brab Pitt cũng thực sự ồn ào khiến nhiều người nuối tiếc. Sau khi kết thúc cuộc tình đẹp với nữ diễn viên Gwyneth Paltrow, Pitt đã kết hôn với nữ diễn viên Jennifer Aniston và cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài được 5 năm.

Năm 2009, anh chung sống với nữ diễn viên Angelina Jolie, chuyện tình của họ đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên toàn thế giới. Anh cùng Jolie nhận nuôi ba đứa trẻ là Maddox, Zahara và Pax Thien (người Việt), ngoài ra họ còn sinh thêm ba đứa con là Shiloh, Knox và Vivienne.

Pitt và Jolie khi còn hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân của Pitt và Jolie tưởng chừng hạnh phúc viên mãn mãi mãi nhưng cuối cùng cặp đôi lại đường ai nấy đi vào năm 2017. Cuộc đổ vỡ này đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống Brad Pitt. Chẳng còn được ở gần 6 đứa con anh hết mực thương yêu, tài tử làm bạn với rượu, chứng mất ngủ kinh niên và phải nhờ tới các liệu pháp tâm lý. Đó là lý do vì sao anh thường xuất hiện với vẻ ngoài tái nhợt, thiếu sức sống. Nhiều tờ báo nhận định đó là giai đoạn tối tăm nhất cuộc đời Brad Pitt.

Một phóng viên nổi tiếng của Hollywood viết về Pitt thời điểm này như sau: "Pitt lao dốc trong cả đời sống riêng tư lẫn sự nghiệp. Ông bố đình đám đã có một thời kỳ không thể vươn mình dậy, phải tiến hành nhiều buổi điều trị tâm lý và cai nghiện rượu".

Pitt và tượng vàng Oscar 2020.

Sau đó, Brad Pitt đứng dậy và làm lại tất cả. Ở tuổi ngoài 50, Pitt cho thấy sức mạnh của câu nói "gừng càng già càng cay". Anh tái xuất với hai bom tấn là "Ad Astra" và "Once Upon a Time in Hollywood". Và chính vai diễn trong "Once Upon a Time in Hollywood" đã giúp Pitt giành được giải vàng danh giá. Đây chính là thành quả xứng đáng với Brad Pitt vì mọi cố gắng nỗ lực của anh trong thời gian qua.

Đỗ Quyên (th)