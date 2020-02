Oscar 2020: Brad Pitt lần đầu cầm tượng vàng, "Ký sinh trùng" làm rạng danh điện ảnh châu Á

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92, sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất hành tinh trong năm, diễn ra vào 8h sáng 10/2 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Oscar 2020 được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Và "Ký sinh trùng -Parasite" đã khiến điện ảnh châu Á lên ngôi khi làm nên lịch sử với giải phim hay nhất. Tác phẩm vượt tám đề cử khác ở hạng mục, là lần đầu một phim Hàn Quốc thắng giải cao nhất ở Oscar. Tờ Guardian bình luận Parasite có chiến thắng xứng đáng, thỏa lòng khán giả thế giới.

Đạo diễn Bong Joon-ho

Trước đó phim này còn được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Đạo diễn Bong Joon-ho đã thắng giải đạo diễn. Khi ông được xướng tên, khán phòng bùng nổ. Tất cả nghệ sĩ đứng dậy chúc mừng, reo hò "bravo" khi đạo diễn Hàn tiến lên bục nhận giải.

Khi lên nhận giải, vị đạo diễn tiếp tục phát biểu xen kẽ bằng tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh. Ông khen ngợi những người được đề cử cùng, đặc biệt là đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese. "Khi ở trường, tôi học từ những tác phẩm của Martin Scorsese. Khi được đề cử cùng ông, tôi không nghĩ mình sẽ thắng", ông nói. Phần chia sẻ của Bong về Scorsese được tán thưởng nồng nhiệt, trong đó đa phần sao đứng lên hướng về đạo diễn gạo cội. Bong Joon-ho rời sân khấu bằng bày tỏ hài hước, nhấn mạnh sẽ uống say trong đêm chiến thắng.

Dàn sao "Ký sinh trùng".

Ngoài ra, "Ký sinh trùng - Parasite" còn thắng giải phim quốc tế. Kết quả được dự đoán từ sớm, do tác phẩm của Bong Joon-ho quá nổi trội trong cuộc đua. Trang Guardian giễu cợt bằng cách gọi hang mục là "giải phim quốc tế mang tên Parasite".

Lần đầu Hàn Quốc có tượng vàng ở hạng mục này. Khi nghe xướng tên, đạo diễn Bong Joon-ho đấm tay trong không khí vui mừng. Đây là chiến thắng thứ hai của Parasite ở Oscar năm nay. Tác phẩm còn được đánh giá cao ở giải đạo diễn và hạng mục quan trọng nhất - "Phim xuất sắc".

Brad Pitt lần đầu đoạt giải Oscar trong sự nghiệp diễn xuất.

Về phía những gương mặt kỳ cựu bao năm qua của giải Oscar 2020, Brad Pitt thắng hạng mục nam phụ với "Once Upon a Time in Hollywood". Anh cảm ơn Viện Hàn Lâm điện ảnh Mỹ, khán giả - những người đã ủng hộ anh suốt chặng đường dài diễn xuất. Tài tử nói muốn chia sẻ niềm vui giải thưởng với các con của anh.

Đây là giải Oscar đầu tiên về diễn xuất của Brad Pitt – người được nhận định nổi trội từ đầu mùa giải thưởng. Trong tác phẩm, anh hóa thân một diễn viên đóng thế trải qua nhiều thăng trầm ở Hollywood. Nhận giải, Pitt cảm ơn đạo diễn Quentin Tarantino, khen ngợi những ý tưởng nguyên bản của anh. Brad Pitt cũng tri ân Leonardo DiCaprio – nam chính tác phẩm. Khi anh cảm ơn đội ngũ đóng thế, khán phòng vỗ tay tán thưởng.

Danh ca Elton John

Ngoài Brad Pitt, danh ca Elton John cũng là gương mặt quen thắng Oscar. Chỉ vài phút sau khi trình diễn, ông đoạt Oscar "Bài hát gốc xuất sắc" - cùng nghệ sĩ Bernie Taupin, với bài (I'm Gonna) Love Me Again trong Rocketman. Bernie Taupin dành lời tri ân cho John - người cộng tác cùng ông hơn 50 năm trong làng nhạc.

Nữ diễn viên Renée Zellweger

Gương mặt thân quen nữa là người đẹp Renée Zellweger, đây là giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp của nữ diễn viên 50 tuổi, sau tượng vàng cho Nữ phụ xuất sắc nhất năm 2004 với phim Cold Mountain.

Đỗ Quyên (th)