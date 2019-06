Bị tấn công vì nghi án chơi bẩn, dìm hàng Diva Hàn Quốc So Hyang, Thu Minh bất ngờ làm điều này

Showcase I AM DIVA của Thu Minh vừa khép lại, dân mạng đã ồn ào với nghi án nữ ca sĩ chơi xấu, cố tình dìm hàng Diva Hàn Quốc So Hyang. Cụ thể, thông qua đoạn clip song ca giữa 2 người, khán giả nhận ra sự bất thường trong giọng hát của So Hyang. Nhiều người cho rằng phía Thu Minh đã cố tình tắt micro, hạ âm thanh để So Hyang bị dìm, đồng thời nâng đỡ cho Thu Minh tỏa sáng.

Trên Fanpage của Thu Minh, khán giả còn nặng nề chỉ trích bằng những lời lẽ khá nặng nề. Không ít người cho rằng Thu Minh đã làm "xấu mặt" ca sĩ Việt Nam. Khán giả bình luận: "Không bằng So Hyang thì thôi, cớ sao lại cố tình dìm hàng bằng cách này vậy chị", "Có thể Thu Minh không biết nhưng ekip của Thu Minh thì chắc chắn biết vụ án dìm hàng này", "Thất vọng về Thu Minh quá, chị đã làm xấu mặt ca sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế", "Chơi bẩn với ca sĩ quốc tế thì không còn gì để nói".

Hiện tại, phía Thu Minh từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan vấn đề này. Nhưng trên Fanpage chính thức, Thu Minh vừa cập nhật ảnh đại diện mới là khoảnh khắc cô tỏa sáng trên sân khấu showcase.

Ở Trang cá nhân, Thu Minh dẫn link một bài viết khen ngợi Thu Minh song ca với So Hyang khiến khán giả nổi da gà. Không một lời thanh minh, đính chính hay phản pháo dư luận nào, hành động của phía Thu Minh cho thấy sự vững vàng của nữ ca sĩ.

Trước khi showcase diễn ra, Thu Minh cũng gây tranh cãi rất nhiều vì danh xưng Diva. Nhiều người cho rằng Thu Minh quá ngạo mạn khi nhận mình là Diva. Ở chiều người lại, fan Thu Minh bênh vực nữ ca sĩ với lý do việc xưng Diva chỉ xuất phát từ bài hát, chứ không phải "vỗ ngực xưng tên" đòi khán giả phải gọi mình là Diva.

Theo Nhịp Sống Việt