Thu Minh bị nghi "chơi bẩn", dìm hàng Diva Hàn Quốc So Hyang, dân mạng trong nước lẫn quốc tế đều phẫn nộ

Tối qua (21/6), Thu Minh đã gây xôn xao với đêm nhạc showcase hoành tráng được PR rầm rộ suốt một thời gian dài mang tên I Am Diva. Đáng chú ý, trong đêm nhạc, nữ ca sĩ còn mời diva nổi tiếng Hàn Quốc So Hyang tham gia và song ca với mình ca khúc I Believe That I Can Fly.

Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như mic của nữ diva Hàn Quốc không bỗng dưng gặp vấn đề. Ở những đoạn cần khoe chất giọng đẹp, "khủng", giọng của So Hyang bỗng nhiên nhỏ dần rồi... mất hút. Nữ ca sĩ gần như hát không mic ở một số đoạn. Trong khi đó, giọng Thu Minh vẫn rất to và khỏe, lấn át ca sĩ nước bạn trong suốt phần cao trào phía sau của ca khúc.

Sau chương trình, ngay lập tức từ Facebook đến YouTube đều tràn ngập các bình luận la ó, phản đối, thắc mắc và chỉ trích của khán giả. Nhiều fan của So Hyang cho rằng thần tượng của họ đã bị ê kíp của chương trình "chơi xấu", cố tình chỉnh mic để "dìm hàng", đồng thời nâng tầm Thu Minh. Một số người thậm chí còn quay sang chỉ trích Thu Minh và cho rằng nữ ca sĩ "chơi bẩn", "thủ đoạn", nếu tiếp tục như vậy thì sau này không còn giọng ca quốc tế nào dám song ca cùng ca sĩ Việt nữa.

Khán giả bình luận: "Thất vọng, nhưng mà tắt mic giọng vẫn vang to hơn Thu Minh hát mic!"; "Tôi coi trực tiếp nè, ver 1 So Hyang hát đang ngon lành, ver 2 Thu Minh, xong điệp khúc mic Sò bị tịt ngòi luôn! Tức! Mic bị chỉnh nhỏ xíu chứ mấy khúc lên vẫn nghe giọng chị nhỏ nhỏ, nghe mà tức cho Sò!"; "Kiểu này tôi nghĩ chơi dơ quá, muốn dìm Sò mà đâu ngờ bả chơi hát không mic to như hát Opera"; "Sao mà vặn mic của So Hyang bé xíu vậy, đoạn đầu nghe bình thường nhưng càng về sau càng nhỏ, làm như vậy rồi sau này ngôi sao nào dám về Việt Nam hát nữa? Nhưng vẫn phải nói là nghe chị So Hyang hát tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên thật!"; "Tìm cách hạ người khác cũng không nâng tầm mình lên được đâu nha chị Thu Minh"...

Từ khán giả Việt...

... tới khán giả quốc tế đều thắc mắc về sự cố âm thanh của So Hyang

Hiện tại, phía Thu Minh vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào liên quan đến sự việc này.

Theo Nhị sống Việt