Phản ứng của ông Joe Biden trước hành động quyết liệt của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng

Hiện tại, khoảng cách ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn ở các bang Georgia, Pennsylvania cùng Nevada ngày càng lớn, ông có thể sớm được công bố là người chiến thắng chính thức ở hai bang này và chạy đua vào Nhà Trắng.

Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Donald Trump đã kiên quyết phản bác và yêu cầu ông Joe Biden không được tuyên bố chiến thắng. Thái độ cứng rắn của ông Trump đang gây rất nhiều cản trở cho tiến trình đi đến kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Ông Trump phát biểu: "Nếu tính số phiếu bầu hợp lệ, tôi có thể chiến thắng dễ dàng. Nếu tính số phiếu không hợp lệ, họ đã cố đánh cắp cuộc bầu cử từ chúng tôi. Chúng tôi đang theo dõi sát những phiếu bầu đến muộn".

Cho rằng kết quả hiện tại bị gian lận và có lợi cho đảng Dân chủ nên ông Trump đã quyết định dùng luật sư kiện tới cùng. Ngoài ra, đảng Cộng hòa của ông Trump đã liên hệ nhiều nhà tài trợ để gây quỹ ít nhất 60 triệu USD cho cuộc chiến pháp lý về kết quả bầu cử của Trump. "Họ muốn 60 triệu USD", một nhà tài trợ nói về lời mời từ chiến dịch của ông Donald Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, để gây quỹ cho các vụ kiện liên quan tới kết quả bầu cử.

Trước hành động mạnh mẽ của phe ông Trump, ông Joe Biden đã có phản ứng. Ông kêu gọi mọi người bình tĩnh hãy là "đối thủ chứ không phải là kẻ thù". Ông phát biểu: "Chúng ta có thể là đối thủ, nhưng chúng ta không phải là kẻ thù. Chúng ta đều là người Mỹ". Ứng viên Dân chủ tiếp tục kêu gọi cử tri bình tĩnh sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

Ứng cử viên đảng Dân chủ, Joe Biden đang thắng thế ở cuộc đua vào Nhà Trắng 2020.

Ngoài ra, ông Joe Biden cũng nhấn mạnh ưu tiên đối phó với đại dịch COVID-19 sau khi tiếp quản Nhà Trắng. Ông Joe còn cho biết đội ngũ của ông đã bắt đầu công việc để tìm ra giải pháp đối với đại dịch, cũng như các vấn đề khác.

Ứng cử viên đảng Dân chủ nói: "Chúng ta không thể cứu những sinh mạng đã mất đi, nhưng có thể cứu rất nhiều người trong những tháng tới".

Không chỉ gặp cản trở từ đảng Cộng hòa, hiện tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để có kết quả sẽ hết sức phức tạp. Một số bang đang gặp trục trặc và lỗi trong quá trình kiểm phiếu. Cụ thể, hạt Gwinnett thuộc bang chiến trường Goergia phải hoãn kiểm khoảng 1.500 phiếu còn lại do hệ thống gặp trục trặc, cần kỹ thuật viên can thiệp.

Về kết quả hiện tại của cuộc bầu cử, số phiếu của Donald Trump là 214/270, còn ông Joe Biden là 264/270. Trong thế cục này rõ ràng, ông Trump đang rơi vào trạng thái nguy hiểm. Theo cập nhật mới nhất:

- Ông Donald Trump thắng: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Utah, Idaho, Florida, Ohio, Texas, Iowa

- Ông Joe Biden thắng: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New York, Colorado, New Hampshire, Oregon, Washington, California, Arizona, New Mexico, Hawaii, Minnesota, khu vực quốc hội số hai Nebraska, Wisconsin, Michigan

Đỗ Quyên (th)