Bị đối thủ tiến sát đến chiến thắng, ông Trump hành động cứng rắn trong cuộc đua phút chót vào Nhà Trắng

Trên Twitter, ngày 6/11 theo giờ Mỹ, ông Donald Trump đã có dòng cảnh báo ông Joe Biden: "Joe Biden không nên tuyên bố sai lầm đắc cử tổng thống. Tôi cũng có thể đưa ra tuyên bố đó. Quy trình pháp lý chỉ đang bắt đầu!"

Ông Joe Biden đang tiến sát đến chiến thắng.

Được biết, trong suốt ngày hôm qua, ông Trump vẫn bị ứng viên đảng Cộng hòa dẫn trước. Theo cập nhật hiện tại, số phiếu của Donald Trump là 214/270, còn ông Joe Biden là 264/270. Trong thế cục này rõ ràng, ông Trump đang rơi vào trạng thái nguy hiểm. Theo cập nhật mới nhất:

- Ông Donald Trump thắng: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Utah, Idaho, Florida, Ohio, Texas, Iowa

- Ông Joe Biden thắng: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New York, Colorado, New Hampshire, Oregon, Washington, California, Arizona, New Mexico, Hawaii, Minnesota, khu vực quốc hội số hai Nebraska, Wisconsin, Michigan

Ngoài ra tại 5 bang chiến trường, ông Joe Biden đang có lợi thế và vượt lên dẫn đầu. Cụ thể, ở Georgia, nơi ông Biden vươn lên dẫn trước cách đây nửa ngày, số phiếu ông hơn đối thủ hiện là 4.263, sau khi kết quả kiểm 7.000 phiếu ở hạt Gwinnett, gần Atlanta, được công bố. Georgia có 16 phiếu đại cử tri.

Hay ở Pennsylvania và Nevada, khoảng cách giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ tiếp tục được nới rộng sau khi kết quả kiểm phiếu mới được cập nhật. Tại Pennsylvania (PA), số phiếu ông Biden dẫn trước tăng từ 14.518 phiếu lên 17.053 phiếu. Trong khi đó, khoảng cách ở Nevada (NV) đã tăng từ 20.137 phiếu lên 22.657 phiếu.

Trước tình huống nguy hiểm, khe cửa chiến thắng ngày càng hẹp, ông Trump gửi thông báo rằng ông "thề chiến đấu đến cùng". Đương kim Tổng thống Trump cho biết chiến dịch của mình nhiều lần kêu gọi không kiểm đếm phiếu bầu không hợp lệ, song "luôn vấp phải sự phản đối" từ các đảng viên Dân chủ.

Tổng thống Trump hành động quyết liệt để tái đắc cử.

Ngoài ra, đảng Cộng hòa đã liên hệ nhiều nhà tài trợ để gây quỹ ít nhất 60 triệu USD cho cuộc chiến pháp lý về kết quả bầu cử của Trump. "Họ muốn 60 triệu USD", một nhà tài trợ nói về lời mời từ chiến dịch của ông Donald Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, để gây quỹ cho các vụ kiện liên quan tới kết quả bầu cử.

Hiện cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ diễn ra vô cùng căng thẳng và hết sức kịch tính. Đảng Dân chủ của ông Joe đã liên tục tăng cường vệ sĩ bảo vệ ông. Thậm chí, quanh khu vực nhà riêng của ứng viên đảng Dân chủ và nơi ông Biden dự kiến phát biểu nếu chiến thắng còn thành vùng cấm bay để bảo đảm an toàn khi xảy ra "biến".

Đỗ Quyên (th)