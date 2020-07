Bí mật chấn động về gia đình TT Trump từ cuốn sách mới

Ngày 23/6, Robert Trump, anh trai Tổng thống Donald Trump , kiện lên một tòa án ở New York với kiến nghị cấm xuất bản cuốn sách “Too much and never enough: How my family created the world’s most dangerous man” (lược dịch: Quá nhiều và không bao giờ đủ).

Tác giả của cuốn sách là Mary L. Trump - cháu gái ông Trump, với lý do tác phẩm này mô tả tổng thống đương nhiệm của Mỹ là “người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới”.

Cuốn sách của bà Mary Trump tiết lộ nhiều bí mật chấn động liên quan đến gia đình Trump. Ảnh: Republic World.

Cuốn sách dự kiến lên kệ ngày 28/7 nhưng những đơn đặt trước giúp cuốn sách này nhanh chóng công phá các bảng xếp hạng sách bán chạy (best-sellers).

Nhà xuất bản Simon & Schuster khiến công chúng đổ dồn sự chú ý vào tác phẩm của Mary L. Trump khi cuốn sách sẽ tiết lộ những bí mật trong gia đình Trump vốn được che giấu trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả “cơn ác mộng đầy ám ảnh” đã góp phần tác động vào tình trạng tinh thần của ông chủ Nhà Trắng hiện tại.

Bản thỏa thuận bí mật

Tổng thống Trump nói với phóng viên tờ Axios rằng Mary Trump “không được phép” viết cuốn sách này, vì cô đã ký một thỏa thuận bảo mật vào năm 2001.

Bản thỏa thuận được lập ra nhằm giải quyết vụ kiện giữa cô và anh em ông Donald Trump đối với quyền thừa kế tài sản của ông Fred Trump Sr., cha của tổng thống Mỹ đương nhiệm và là ông của Mary Trump. Ông Trump cho biết bản thỏa thuận “có hiệu lực cực kỳ mạnh mẽ” và “rất toàn diện”.

Trong bản khiếu nại, ông Robert Trump cho biết Mary Trump đã đồng ý “sẽ không công khai bất kỳ điều gì” về mối quan hệ giữa cô với anh em Donald Trump.

Điều khoản của bản thỏa thuận buộc Mary Trump không được “trực tiếp hay gián tiếp tường thuật nội tình sự việc trừ khi cô được ông Donald Trump hay các anh chị em của ông này cho phép.

Những quy định của bản thỏa thuận chưa từng được công khai, nay được tiết lộ như một phần của bản khiếu nại yêu cầu cấm xuất bản cuốn sách của Mary Trump.

Khiếu nại chính thành viên trong gia đình

Vụ khiếu nại diễn ra tại Tòa án Thừa kế và Giám hộ hạt Queens ở thành phố New York. Luật sư của Marry Trump, Theodore Boutrous Jr., tuyên bố rằng nỗ lực của gia đình Trump trong việc ngăn cản cuốn sách của thân chủ ông được xuất bản nên bị bác bỏ.

“Tổng thống Trump và anh em của ông ấy cố gắng loại bỏ một cuốn sách vạch trần những vấn đề cực kỳ quan trọng đối với công chúng,” Boutrous phát biểu. “Họ cố gắng chặn cuốn sách một cách bất hợp pháp vì họ không muốn công cúng biết được sự thật. Tòa sẽ không dung thứ cho sự vi phạm trơ trẽn đối với Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Mỹ này".

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Mỹ cấm việc áp đặt tôn giáo, đảm bảo không có lệnh cấm tự do tôn giáo, giảm bớt quyền tự do ngôn luận hay xâm phạm tự do báo chí, đồng thời cấm can thiệp vào quyền tụ tập ôn hòa hoặc cấm yêu cầu kiến nghị sửa đổi các khiếu nại của chính phủ.

Ông Trump ôm em trai Robert Trump sau một cuộc vận động ở New York tháng 11/2016. Ảnh: Washington Post.

Tổng thống Trump và những người thân cận đã nỗ lực ngăn không cho xuất bản sách của những nhà báo hay cựu quan chức chính phủ. Chính quyền ông Trump mới đây đã thất bại trong việc cấm xuất bản cuốn hồi kí “The room where it happened: A White House memoir” (tạm dịch: Hồi ký Nhà Trắng: căn phòng nơi điều đó xảy ra) của cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, xuất bản ngày 23/6 bởi Simon & Schuster.

Tuy nhiên, trường hợp cuốn sách của Mary Trump bị khiếu nại không cho phát hành đánh dấu lần đầu tiên thành viên trong gia đình Trump bị chính gia đình này nỗ lực ngăn không cho xuất bản.

Julia Prosser, người phát ngôn phía Simon & Schuster, cho biết “tòa cân nhắc rất kỹ đối với khiếu nại của gia đình ông Trump, nhưng nỗ lực lần này của họ cũng sẽ có chung số phận với những lần trước đó mà thôi".

Robert Trump hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Luật sư của ông là Charlest J. Harder phát biểu thay cho thân chủ của mình rằng: “Tôi thực sự thất vọng khi cháu gái tôi là Mary quyết định viết một cuốn sách liên quan đến gia đình chúng tôi. Mary cố gắng làm sai lệch hình tượng thành viên gia đình chúng tôi cũng chỉ vì lợi ích cá nhân".

"Đây vừa là trò hề vừa là sự bất công, nhất là đối với người anh quá cố Fred và cha mẹ yêu dấu của chúng tôi. Tôi, cũng giống tất thảy những người còn lại trong gia đình Trump thực sự tự hào về người em trai tuyệt vời, tức ngài tổng thống của chúng ta, và cảm thấy hành động của Mary là một nỗi ô nhục”.

Khởi nguồn của những bất đồng

Mary Trump vốn có những bất đồng với gia đình từ lâu. Cha của bà, Fred Trump Jr., nghiện rượu và mất từ khi bà 16 tuổi. Bạn bè của ông chia sẻ với tờ Washington Post hồi 2019 rằng họ luôn thắc mắc liệu gia đình Trump đã có thể giúp đỡ Fred Trump Jr. và ngăn ông này tự tìm đến cái chết hay không.

Trong phỏng vấn năm 2019, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đã sai trong cách hành xử với anh trai Fred Trump Jr. của mình.

Ông hối hận vì đã ép anh trai phải tham gia vào doanh nghiệp của gia đình thay vì trở thành phi công. “Tôi hối hận vì đã đặt quá nhiều áp lực lên anh ấy,” một lần hiếm hoi ông Trump thừa nhận sai lầm của bản thân.

Di ảnh của ông Fred Trump Jr., anh trai tổng thống Donald Trump.

Mary Trump và Fred Trump III từng kiện anh em Donald Trump vì cho rằng họ đã không nhận được khoản thừa kế như đã hứa. Donald Trump đáp trả bằng cách cắt đứt hỗ trợ y tế cho con trai Fred III vốn bị bại não.

Thời điểm đó, Mary Trump đã vô cùng phẫn nộ với cách gia đình Trump đối xử với anh em cô. “Trong gia đình Trump, thật ngây thơ khi nói việc này không liên quan gì đến tiền bạc,” cô trả lời báo giới vào năm 2000.

Tổng thống Trump trả lời tờ Washington Post rằng vụ kiện đã được sắp xếp ổn thỏa, “chúng tôi nhất trí cả rồi.”

Nếu cuốn sách của Mary Trump được xuất bản thì nhiều khả năng nội dung sẽ xoay quanh một câu chuyện rất khác so với câu chuyện hiện tại.

Diễn biến xoay quanh vụ kiện về việc cuốn sách có được lưu hành hay không chuyển biến với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng chưa đến một ngày, từ 1/7 đến 2/7, các thẩm phán ở New York đã liên tục thay đổi quyết định của mình.

Tính đến sáng 2/7, thẩm phán Alan D. Scheinkman thuộc Hội đồng phúc thẩm New York đã hủy quyết định cấm cuốn sách "Too much and never enough" của Mary Trump và cho phép tác phẩm này được lưu hành.

