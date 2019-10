Xôn xao chuyện "bác sĩ” người Đài Loan chữa bệnh bằng... máy bắn ốc vít ở Hải Phòng

Dùng khoan để chữa bệnh?

Trong vai người đau xương khớp đến chữa bệnh, phóng viên tìm đến địa chỉ nhà ông Lưu đối diện nhà văn hóa thôn Nhân Giả (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, nơi được coi là điểm hành nghề chữa bệnh của "bác sĩ" nước ngoài) nhằm tận mục sở thị phương pháp chữa bệnh kỳ lạ này.

Vừa thấy chúng tôi, một người phụ nữ tóc ngắn xưng tên Lan Phương - ngồi trong góc sân cùng vài người khác vội lên tiếng: "Hiện nay tôi không tiến hành chữa trị cho bệnh nhân nữa vì chưa có giấy phép hành nghề theo quy định. Đến tháng 11 xin được giấy phép thì mời mọi người đến thăm khám. Tuy nhiên trong thời gian này, nếu bệnh nhân có yêu cầu thì vào Facebook Lan Phương của tôi, nhắn tin lại yêu cầu chữa bệnh để hẹn lịch chữa sau này".

Quay sang người đàn ông da trắng, đầu hói cao ngồi bên, bà Phương nói vài câu tiếng Trung hàm ý dịch cho chồng người này biết nội dung cuộc nói chuyện giữa bà với chúng tôi. Xong, chị quay sang chúng tôi giới thiệu: "Đây là chồng chị, người chữa bệnh xương khớp. Người bệnh đến đây mà được chồng chị chữa thì cứ yên tâm là khỏi. Có người thì đến 2 lần là khỏi, có người thì 8-10 ngày, có người thì hơn, tùy mức độ bệnh. Nhưng nhìn chung là không thể không khỏi".

"Bác sĩ" người nước ngoài đang thao tác nắn cơ chân cho bé Linh (ảnh cắt từ clip)

Ông N.V.T (Vĩnh Bảo) từng chữa xương khớp từ vị bác sĩ nói tiếng Trung Quốc này cho biết: "Thông qua mạng xã hội, tôi đến nhà ông Đỗ Văn Lưu thôn Nhân Giả xã Vinh Quang để gặp vị bác sĩ người Đài Loan. Tôi bị đau vùng cổ vai gáy nhiều năm, đã chạy chữa nhiều nơi chưa khỏi. Đến nơi tôi được bác sỹ thăm khám bằng cách dùng tay sờ nắn vùng bị đau và dùng một dụng cụ giống như cái khoan nhỏ bắn phành phạch liên tiếp vào các điểm đau trên lưng. Trong quá trình "khoan", không hề cảm thấy đau gì. Bắn xong, tôi thấy người cũng dễ chịu, bớt đau hơn. Nhưng khi về thì lại đau trở lại và bác sỹ có hẹn tôi sáng ngày 10/10 quay trở lại điều trị tiếp".



Không chỉ có ông T mà nhiều người khác cũng tìm đến địa chỉ trên để được "bác sĩ "chữa bệnh. Phương pháp chữa bệnh của tất cả các bệnh nhân này đều giống nhau là dùng khoan để khoan vào vùng bị đau thông qua một lớp vải lót dày.

"Bác sĩ" bắn "mũi khoan" trên lưng cháu Linh

Theo tìm hiểu của PV, anh Đỗ Quang Hưởng – Trưởng nhóm câu lạc bộ thiện nguyện huyện Vĩnh Bảo trong quá trình kêu gọi giúp đỡ cho trường hợp cháu Dương Ngọc Linh (học sinh lớp 3C trường tiểu học xã Vinh Quang) có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, bị lệch cột sống do ngã, khó khăn trong đi lại, phải vệ sinh cá nhân tại chỗ đã mời được vợ chồng bà Lan Phương (chồng người Đài Loan) về thôn Nhân Giả chữa bệnh.

Clip chữa bệnh của cháu Linh nhanh chóng lan truyền trên mạng. Chỉ sau vài ngày, nhiều người dân tại huyện Vĩnh Bảo mắc bệnh về xương khớp lâu năm đã tò mò tìm đến chữa trị. Địa điểm bác sỹ này hành nghề là nhà của ông Đỗ Văn Lưu – bố đẻ anh Hưởng.

Không có căn cứ khoa học để điều trị



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hoán - Trưởng CA xã Vinh Quang cho biết: "Công an xã không nắm được việc có bác sỹ người nước ngoài về đây chữa bệnh cho dân. Công an xã sẽ cho kiểm tra vào buổi tối. Nếu người nước ngoài có hoạt động lưu trú qua đêm, công an sẽ yêu cầu dời đi vì không đăng ký tạm trú tại địa phương".

Nhiều người tò mò chứng kiến cuộc điều trị của vị "bác sĩ" này

Bà Vũ Thị Hậu – Trưởng phòng Y tế huyện Vĩnh Bảo cho biết: "Khoảng 3 ngày trước, tôi xem trên mạng xã hội thấy có clip người nước ngoài về địa phương chữa bệnh cho một cháu tên Linh ở gia đình anh Hưởng – Vinh Quang, Vĩnh Bảo. Tôi đã liên hệ với anh Hưởng và giải thích việc cho người nước ngoài về chữa bệnh tại địa phương khi không có giấy phép hành nghề, chưa được cơ quan chức năng cho phép là trái quy định. Bản thân tôi không biết là ngoài em Linh ra còn có một số người khác đến đây chữa bệnh".

Nhận định về cách chữa bệnh lạ lùng này, một bác sĩ hoạt động lâu năm trong ngành y cho biết: "Cách chữa bằng hình thức súng bắn hơi như vậy không có căn cứ khoa học để điều trị, có khi còn gây nguy hiểm cho người bệnh nếu làm sai tư thế và vị trí. Đối với những bệnh về xương khớp cần phải được thăm khám và chụp chiếu mới có thể đưa ra biện pháp điều trị thích hợp".

Chiều 9/10, đại diện Phòng Y tế huyện cùng các lực lượng chức năng đã xuống gia đình ông Đỗ Văn Lưu –thôn Nhân Giả, xã Vinh Quang, Vĩnh Bảo kiểm tra. Tại đây, đoàn có thấy vợ chồng người nước ngoài này đang ở nhà ông Lưu nhưng không thấy hoạt động hành nghề chữa bệnh và cũng không có bệnh nhân nào ở đó.

Đoàn cũng không tìm thấy các thiết bị dụng cụ y tế hay cái khoan như trong clip chia sẻ. Về phía chủ nhà khẳng định với đoàn từ ngày 7/10 đến nay (9/10), hoạt động chữa bệnh đã dừng. Đại diện cơ quan chức năng đã giải thích một cho vợ chồng người nước ngoài này hiểu được các quy định của pháp luật về việc hành nghề khám chữa bệnh và yêu cầu dời khỏi địa phương do không có tạm trú. Họ đã nghiêm chỉnh chấp hành dời đi.

M.Lý - V.Thanh