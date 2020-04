Vì sao các trường hợp F1 "về nhà" sau người dương tính?

Theo đó, ngay sau khi xác định BN210 dương tính vào ngày 1/4, được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tại điểm cách ly trường mầm non xã Mỹ Lộc (Can Lộc) xác định được 53 trường hợp là F1 có tiếp xúc gần với BN này được chuyển đến cách ly độc lập tại Khách sạn Trường Sinh và Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc.

Các F1 tại điểm cách ly trường mầm non xã Mỹ Lộc được chuyển cách ly độc lập sau khi BN210 dương tính

Tương tự, ngày 4/4, khi BN 238 được công bố, trong chiều cùng ngày, BCĐ phòng chống COVID-19 huyện Thạch Hà xác định được 60 trường hợp là F1 của BN này và được chuyển đi cách ly độc lập.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, sáng 20/4, cả hai BN210 và 238 được xác định khỏi bệnh, được về nhà tự cách ly thì các trường hợp F1 của 2 bệnh nhân này vẫn đang phải tiếp tục được cách ly theo dõi tại các điểm cách ly độc lập.

Ông Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ huyện Thạch Hà cho biết: "Hiện các trường hợp F1 của BN238 và 265 đều đang được cách ly độc lập mỗi người 1 phòng, được theo dõi y tế thường xuyên, hiện 100% F1 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly sớm nhất khoảng 1 tuần và sẽ tiếp tục được xét nghiệm sàng lọc trước khi được về nhà".

Tương tự, tại huyện Can Lộc, tất cả các trường hợp F1 cũng đang tiếp tục được cách ly theo dõi. Bác sĩ Nguyễn Viết Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Can Lộc cho biết: "Hiện tất cả các trường hợp F1 cách ly tại khách sạn Trường Sinh và Vinh 888 đều đã được xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu lần 3, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính thì sẽ được chuyển về nhà tự cách ly vào sáng 22/4. Riêng các trường hợp cách li độc lập tại Bệnh viện Can Lộc sẽ được xét nghiệm lần 4".

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Can Lộc, do diễn biến khó lường của dịch nên phải cẩn trọng đến mức an toàn tuyệt đối. Các F1 sẽ được tính cách ly lại từ đầu kể từ khi chuyển BN210 rời khỏi trường mầm non xã Mỹ Lộc. Một số trường hợp F1 ở các xã khác cũng sẽ được về nhà vào sáng 22/4 để đảm bảo an toàn.

Trả lời câu hỏi liệu các F1 cách ly tập trung dài ngày hơn F0 có phải là bất cập, tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết: "Việc quyết định các trường hợp F1 về vào thời điểm nào là quyền quyết định của các BCĐ các huyện với nguyên tắc phải tính từ khi BN được phát hiện và chuyển đi điều trị theo quy định của Bộ Y tế tối thiểu 14 ngày, Hà Tĩnh quy định 21 ngày".

Theo đó, việc các BN210, 238 được về trước là một điều dễ hiểu bởi đã được điều trị, xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế cho kết quả âm tính sẽ được công bố khỏi bệnh và được về nhà. Riêng các F1 sẽ thực hiện theo hướng dẫn về cách ly tập trung theo lịch sử tiếp xúc".

Như vậy, việc các F1 được xác nhận hoàn thành cách ly trở về nhà sau các F0 là một điều hoàn toàn bình thường tùy thuộc vào việc các bệnh nhân khỏi bệnh nhanh hay chậm.

Việc các F1 ở Hà Tĩnh hoàn thành cách ly sau khi các F0 được về nhà là do 2 bệnh nhân này được điều trị sớm khỏi bệnh. Còn các F1 chưa được về nhà là sự cẩn trọng tuyệt đối của các BCĐ phòng chống COVID-19 các huyện.

Quốc Hiệp