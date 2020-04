Tin COVID-19 tối 20/4: Biện pháp mới nào để học sinh đi học an toàn?

Bản tin tình hình dịch COVID-19 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch phát đi lúc 18h ngày 20/4 cho thấy, Việt Nam tiếp tục có một ngày không có ca mắc mới bệnh này. Chúng ta vẫn có 268 ca bệnh.

Điểm sáng nữa trong ngày là có thêm 12 ca khỏi bệnh ở các bệnh viện: 2 ca ở Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), 2 ca ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, 1 ca ở Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan (Ninh Bình) và 7 người ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Số người khỏi bệnh ở nước ta tới tối 20/4 là 214 người, chiếm 80% trong tổng số ca bệnh.

Về tình hình bệnh nhân 188, ngày hôm qua được CDC Hà Nội thông báo dương tính trở lại với SARS-CoV-2, tuy nhiên, hôm nay, 20/4, Bộ Y tế cho biết kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho thấy bệnh nhân âm tính COVID-19.

Hiện trong 54 bệnh nhân điều trị tại 9 cơ sở y tế có 7 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Nguồn: Bộ Y tế

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng nay, Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận một số nội dung chính: Khám chữa bệnh an toàn; đi học an toàn, đi lại an toàn; sản xuất, kinh doanh an toàn; du lịch an toàn…

Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành khẩn trương rà soát, bổ sung, cập nhật hoặc ban hành thêm các hướng dẫn, quy định để sẵn sàng “chung sống an toàn” nhưng tuyệt đối không chủ quan. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh trách nhiệm của các địa phương là hết sức quan trọng.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, hiện nay các cơ sở y tế thực hiện biện pháp cao nhất trong phân luồng, tổ chức khu vực riêng biệt tiếp đón người đến khám, chữa bệnh, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, coi tất cả người đến khám là có nguy cơ lây nhiễm… tiến hành sàng lọc, xét nghiệm, đặc biệt là những người có triệu chứng ho, sốt, cúm.

Bộ Y tế đã lập 2 đoàn thanh tra để kiểm tra, giám sát tất cả bệnh viện thuộc Bộ, phối hợp với các sở y tế để giám sát các cơ sở y tế địa phương, chấn chỉnh ngay những trường hợp không tuân thủ đầy đủ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục rà soát thật chặt chẽ tất cả quy định liên quan đến tiếp nhận người đến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế. Chính quyền địa phương căn cứ vào hướng dẫn của ngành y tế có quy định bổ sung và Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm.

Trong đó, về vấn đề đi học an toàn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết bên cạnh hướng dẫn đã được ban hành trước đây về đi học an toàn, trường lớp an toàn, Bộ sẽ phối hợp với ngành y tế để bổ sung các biện pháp mới như đeo khẩu trang khi đi học, trong lớp học; chia nhỏ các lớp, học theo ca, bảo đảm khoảng cách an toàn cho học sinh trong lớp học.

Bộ GD&ĐT cũng có hướng dẫn khung về chương trình, năm học để các địa phương có căn cứ triển khai, kết hợp học tại lớp và học trực tuyến.

