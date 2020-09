"Thuốc mồ côi" 8.000 USD/lọ giải độc bệnh nhân ăn Pate Minh Chay có gì đặc biệt?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, để kịp thời điều trị cho 2 bệnh nhân ngộ độc Clostridium Botulinum sau khi ăn pate Minh Chay, nhập viện hôm 18/8, Trung tâm Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai đã nhanh chóng liên hệ với các trung tâm chống độc trong khu vực ASEAN để tìm mua loại thuốc giải độc đặc hiệu có tên: Botulinum antitoxin heptavalent (BAT).

TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho hay, đây là loại thuốc rất hiếm, do bệnh lý này ít khi xảy ra (nhưng đã xảy ra thì thường bệnh cảnh rất nặng), do đó thuốc được gọi là "thuốc mồ côi".

"Các công ty sản xuất thuốc giải độc này không có lãi, không muốn kinh doanh, chỉ số ít công ty sản xuất khi có chỉ thị của chính phủ, của nhà nước" - TS Nguyên nói chiều 1/9.

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai, về nguyên tắc, khi đã nghi ngờ ca bệnh ngộ độc phải dùng ngay thuốc kháng độc tố để nhanh chóng loại bỏ độc tố mà không cần chờ kết quả xét nghiệm.

PGS Cường cho biết thuốc này được chế phẩm từ huyết thanh ngựa (tiêm giải độc tố vào ngựa sau đó lấy huyết thanh ra để bào chế). Thuốc cũng có những tác dụng phụ. Liều dùng khác nhau phụ thuộc đối tượng (như người lớn/trẻ em (từ 1-17 tuổi) hay trẻ dưới 1 tuổi). Về hiệu quả của thuốc, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thuốc giúp giảm thời gian nằm viện, điều trị, giảm tỷ lệ tử vong, giảm chi phí.

Hai lọ thuốc quý được chuyển từ Thái Lan về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị cho hai bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay. Ảnh: TN

Qua hội chẩn với các Trung tâm Chống độc khu vực, TS Nguyên được biết ở Thái Lan có kho dự trữ Quốc gia chiến lược có khoảng 10 lọ thuốc giải độc này, ông đã liên hệ với Trung tâm Chống độc của một bệnh viện ở Thái Lan để tìm mua. Giá 1 lọ thuốc giải độc là 8.000 USD (do Canada sản xuất, hạn sử dụng tới năm 2022).

Để nhập được 2 lọ thuốc quý, suốt nhiều ngày liên tục, được sự giúp đỡ tích cực của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Thái Lan, WHO tại Việt Nam, thậm chí ngày nào WHO tại Việt Nam cũng họp 2 lần, tới 5h chiều ngày 29/8, bệnh viện đã nhận được 2 lọ thuốc giải độc đặc hiệu Clostridium Botulinum.

"Thái Lan có không quá 10 lọ và họ đã chuyển cho chúng ta 2 lọ qua đường hàng không (máy bay chở hàng) trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 rất khó khăn về mặt thủ tục" - TS Nguyên cho hay.



Đại diện gia đình bệnh nhân tiếp nhận 2 lọ thuốc quý. Ảnh: TN

Khi về tới tay các bác sĩ, thùng thuốc rất to, đựng 2 lọ thuốc nhỏ. Thùng thuốc có ngăn bảo quản lạnh theo quy định giống như bảo quản vaccine hay các sinh phẩm y tế; có cách nhiệt, thậm chí có nhiệt kế bên trong để kiểm soát, theo dõi nhiệt độ. Đến nay, thùng thuốc vẫn mát lạnh dù được nhập về từ tuần trước.

17h ngày 29/8 (thứ 5 tuần trước), các bác sĩ nhận được thuốc và ngay lập tức tối hôm đó cho 2 bệnh nhân sử dụng (mỗi người 1 lọ). Theo BS. Nguyên cho biết, thuốc giải độc rất hiệu quả. Các bác sĩ hi vọng thuốc sẽ giúp rút ngắn thời gian thở máy và những ảnh hưởng của chất độc với sức khoẻ người bệnh.

Thông tin mới nhất, với trường hợp cặp vợ chồng (chồng 70 tuổi, vợ 68 tuổi) quê Hà Nội đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc - những người đã dùng 2 lọ thuốc hiếm mua về từ Thái Lan, TS Nguyên cho hay, bệnh nhân nữ hiện đang có tiến triển tốt, bệnh nhân đã tự ngồi dậy, mở mắt, há miệng bình thường. Bệnh nhân hiện vẫn liệt cả tay chân, phải thở máy nhưng đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang tiếp tục được theo dõi. Với bệnh nhân nam vẫn đang thở máy và tiếp tục theo dõi.

Đặc biệt, đến nay, đã có hơn chục bệnh nhân ăn sản phẩm của Pate Minh Chay tới khám. Trong đó, ngoài hai bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Trung tâm, các bệnh nhân khác có triệu chứng nhẹ hơn, chức năng sống vẫn bình thường và vận động bình thường. Các bệnh nhân này hiện đang được tiếp tục theo dõi, không có nguy cơ tiến triển nặng hơn.

Nếu nhiễm độc mức độ nặng, bệnh nhân phải thở máy có thể kéo dài tới 2 tháng. Bệnh nhân cũng phải mất vài tháng để phục hồi. Trong thời gian thở máy, có nhiều biến chứng có thể xảy ra. Tỷ lệ tử vong do nhiễm độc Clostridium Botulinum lên tới 10%.

Võ Thu