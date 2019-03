Thanh niên tử vong vì nhiễm ấu trùng sán lợn trong não

Một thanh niên 18 tuổi ở bang Faridabad, Ấn Độ, được đưa đi cấp cứu sau khi bị co giật toàn thân, dạng co giật xảy ra khi có sự phóng điện ảnh hưởng đến toàn bộ não và khiến bệnh nhân bất tỉnh ngay lập tức, theo báo cáo trên Tạp chí Y học New England hôm 28/3.

Cha mẹ bệnh nhân nói với các bác sĩ rằng cậu bị đau ở háng suốt một tuần. Khi được đưa đi kiểm tra, bệnh nhân thiếu tỉnh táo và bị sưng mắt phải, đau tinh hoàn bên phải.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) và siêu âm cho thấy bệnh nhân có vô số nang trong não, mắt phải và tinh hoàn phải. Bác sĩ xác định cậu bị bệnh u nang thần kinh học, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa là "nhiễm ký sinh trùng ở hệ thần kinh trung ương và do sán lợn Taenia solium gây ra".

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy nam thanh niên có nhiều nang sán trong vỏ não (hình A) và thân não, tiểu não (hình B). Ảnh: Tạp chí Y học New England.

Con người có thể bị nhiễm bệnh này do ăn thực phẩm chưa nấu chín, đặc biệt là thịt lợn, hoặc uống nước bị nhiễm trứng sán lợn. Ấu trùng sán lợn Taenia solium từ ruột xâm nhập vào mô cơ thể và tích tụ trong hệ thần kinh trung ương, cơ, da và mắt.

Các bác sĩ quyết định không điều trị bằng thuốc chống ký sinh trùng vì có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm, phù não và gây mất thị lực. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc chống viêm corticoid (dexamethasone) và thuốc chống động kinh, nhưng cậu tử vong hai tuần sau đó.

Hồi tháng 9/2018, các bác sĩ ở Trung Quốc đã gắp một con sán lợn dài 10 cm ra khỏi não một người đàn ông sau khi bệnh nhân nhập viện do bị động kinh.

Theo Vnexpress