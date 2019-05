Thai phụ 20 tuổi "khiếp đảm" khi nghe bác sĩ nói đã vỡ tử cung sau cú ngã tại nhà

Ngày 20/5, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, BV vừa cứu sống mẹ con sản phụ Cao Thị Thanh H (SN 1999, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị vỡ tử cung do ngã.

Trước đó chị H có sức khoẻ bình thường. Sau ngã, thai phụ thấy hơi đau tức bụng dưới bên trái, nôn ra máu nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ xác định sản phụ bị vỡ tử cung nên chỉ định truyền máu và mổ cấp cứu. Các bác sĩ phải cắt tử cung, khâu cầm máu cho bệnh nhân.

Vỡ tử cung là tai biến sản khoa, rất nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi và sản phụ

Sau gần 2 tiếng thực hiện, kíp mổ đã lấy ra em bé an toàn. Hiện tại, sức khỏe của mẹ con sản phụ đã ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, vỡ tử cung là tai biến sản khoa rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi và sản phụ. Khi vỡ tử cung, bệnh nhân biểu hiện như đau bụng bất thường, đau nhiều ở vùng tử cung, đau ngày càng tăng, choáng váng và mất máu.

Vỡ tử cung có thể xảy ra ở bất cứ thai phụ nào. Vỡ tử cung trong khi mang thai có thể xảy ra ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ.



Có nhiều nguyên nhân gây ra tai biến vỡ tử cung. Ví dụ: Khung xương chậu của người mẹ và thai không tương xứng; tử cung dị dạng, kém phát triển; có sẹo ở tử cung hoặc cũng có thể do cơn co tử cung quá mạnh; đẻ nhiều lần, chất lượng tử cung kém, do sang chấn.

Để hạn chế nguy cơ vỡ tử cung, trong quá trình mang thai, thai phụ cần quản lý, đăng ký quá trình thăm khám, xét nghiệm đầy đủ, đúng lịch. Những người có sẹo ở tử cung ít nhất phải 3 năm sau mới được có thai.

Trường hợp có vết mổ đẻ cũ, phải tới nằm viện trước khi chuyển dạ 10 ngày để bác sĩ theo dõi. Ngoài ra, sản phụ cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ cần thiết cho quá trình sinh nở.

T.Nguyên