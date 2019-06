Tai nạn hi hữu: Người đàn ông bị cọc gỗ dài 1m đâm xuyên qua người

Thông tin cho PV vào chiều nay (18/6), đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh xác nhận, hôm qua, các bác sĩ của đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống một người đàn ông bị cọc gỗ dài 1m đâm xuyên qua người trong lúc gặp tai nạn hi hữu.

Thời điểm ông T. được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trước khi xảy ra sự việc, ông N.V.T (50 tuổi), trú tại phường Cao Xanh (TP. Hạ Long) đang trèo cây và không may trượt chân rơi trúng cọc gỗ phía dưới khiến cây cọc này đâm xuyên qua người từ bụng ra sau lưng. Ngay sau đó, ông T. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trước tình thế nguy cấp của nạn nhân, khi tiếp nhận ông T., các bác sĩ thực hiện các biện pháp cấp cứu, họp hội chẩn liên khoa và đánh giá vết thương.

Vết thương của bệnh nhân thấu ngực bụng, tổn thương sâu rất nguy hiểm cần xử trí gấp, vì nếu để lâu nguy cơ chảy máu trong cũng như suy hô hấp khiến nạn nhân nguy kịch. Do đó, bệnh nhân T. được chuyển lên phòng mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành cưa ngắn đoạn gỗ dài bên ngoài cơ thể, mở bụng để đánh giá tổn thương phía trong. Qua đường mổ bụng, kíp mổ phát hiện cây gỗ xuyên thành bụng trước qua dạ dày, lá lách, cơ hoành lên ngực trái đi qua thùy dưới phổi trái và đâm gãy 2 xương sườn ra sau lưng.

Ngay sau khi đánh giá và kiểm soát được toàn bộ thương tổn do cây gỗ gây ra, các phẫu thuật viên tiến hành lấy đoạn gỗ găm sâu ra khỏi cơ thể bệnh nhân không gây mất máu ồ ạt. Đồng thời, kíp phẫu thuật tiếp tục tiến hành cắt lách, khâu lại hai mặt dạ dày, xử trí các tổn thương ở phổi, lồng ngực trái, đặt dẫn lưu ngực trái, khâu vỡ cơ hoành và làm sạch vùng tổn thương cho người bệnh.

Chia sẻ về ca phẫu thuật trên, bác sĩ Phạm Việt Hùng – Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin, trường hợp của bệnh nhân T. là tai nạn chấn thương hi hữu, nhưng may mắn khi cọc gỗ chủ yếu xuyên qua các vùng có thể xử trí an toàn và ít tác động tới các bộ phận quan trọng.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe và các chỉ số của bệnh nhân T. tiến triển tốt. Ảnh: Hà Trang

Nếu đâm xuyên ở vị trí cao hơn, thấp hơn là vào tim hay các mạch máu lớn... thì phần lớn bệnh nhân không còn cơ hội sống sót cho đến khi vào viện. Đặc biệt, khi phẫu thuật, kíp mổ tuyệt đối thận trọng, chọn đường mổ hợp lý để kiểm soát tốt vị trí tổn thương, hạn chế nguy cơ cháy máu cấp và không gây ảnh hưởng các cơ quan khác.

Được biết, ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ và sau ca mổ bệnh nhân có các chỉ số ổn định, có thể nói chuyện bình thường nhưng vẫn được tiếp tục chăm sóc đặc biệt tại khu hậu phẫu.

Đức Tùy