Tai biến sản khoa Thư 'Về nhà đi con' gặp phải nguy hiểm thế nào mà khiến ông Sơn tái mặt?

Ở tập 62 của bộ phim Về nhà đi con, Thư (Bảo Thanh đóng) có dấu hiệu sinh được bố Sơn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhân viên y tế thông báo Thư bị bong nhau non phải mổ cấp cứu, tình hình nguy cấp.

Ông Sơn nhớ lại ký ức đau buồn 19 năm trước khi vợ sinh con thứ 3, nhưng vì chồng Thư đi vắng, ông phải thay mặt gia đình ký vào đơn mổ.

Thư đau vật vã, chuyển dạ sớm trước 1 tháng, được bố Sơn đưa đi cấp cứu

Nhau bong non nguy hiểm ra sao?

Theo BS.CKII. Đỗ Thị Minh Nguyệt – Phó trưởng khoa Sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, nhau bong non là một cấp cứu sản khoa, diễn tiến bệnh rất nhanh gây tử vong mẹ và con. Nhau bong non thường xảy ra vào 3 tháng cuối thai kỳ hay trong lúc chuyển dạ.

Đây là trạng thái bánh nhau bong sớm một phần hay hoàn toàn trước khi thai được sinh ra ngoài. Nhau thai một khi đã bong ra khỏi thành tử cung có nghĩa là dòng máu nuôi dưỡng thai nhi cũng bị cắt đứt, lúc này cần đưa thai ra ngoài ngay.

Triệu chứng nhau bong non thường gặp bao gồm: đau bụng đột ngột, dữ dội, bụng cứng như gỗ, ra máu âm đạo loãng, sẫm màu, mẹ có thể choáng, tim thai bất thường.

Nhau bong non là một trong những tai biến sản khoa cực kỳ nguy hiểm

Bất cứ tác nhân nào phá vỡ các mạch máu của bánh rau bám vào thành tử cung đều là nguyên nhân nhau bong non.

Biến chứng nhau bong non bao gồm: choáng do mất máu, chảy máu do giảm sinh sợi huyết, suy thận cấp, sinh non, tử vong mẹ và con.

Tỷ lệ mắc bệnh nhau bong non trong thai kỳ khoảng từ 0,6-1%. Nhau bong non là nguyên nhân của 10-15% trường hợp tử vong con trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Đối tượng nguy cơ bị nhau bong non:

- Có tiền sử mắc nhau bong non ở lần mang thai trước

- Tiền sản giật, tăng huyết áp thai kỳ

- Sự căng giãn đột ngột quá mức của tử cung khi thay đổi thể tích tử cung như trong ối vỡ sớm, ối vỡ non, hoặc sau khi sinh thai thứ nhất trong song thai.

- Tổn thương của mạch máu bánh rau tại vùng rau bám trong các trường hợp như rau tiền đạo, cao huyết áp, đái tháo đường.

- Sang chấn lên vùng bụng của sản phụ.

- Thiếu axit folic, thường gặp ở những sản phụ có mức sống thấp.

- Hút thuốc, sử dụng các chất gây nghiện như cocain làm tình trạng nhau bong non diễn tiến nặng nề hơn.

- Bệnh lý liên quan rối loạn đông cầm máu

- Sản phụ trên 40 tuổi có nguy cơ mắc nhau bong non cao hơn.

Để phòng tránh nhau bong non, bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên đăng ký khám thai định kỳ tại một cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và quản lý thai nghén. Bổ sung axit folic trước và ngay sau khi mang thai. Khi phát hiện các yếu tố nguy cơ cao như xuất huyết, đau bụng dưới... cần kịp thời đến bệnh viện chuyên khoa sản để khám và xử trí kịp thời.



T.Nguyên