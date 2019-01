Say rượu, nam thanh niên 27 tuổi bị vỡ gan độ 4 sau tai nạn giao thông

Đại diện Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã cứu sống thành công bệnh nhân đa chấn thương do bị tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu. Bệnh nhân là anh N.T.H (27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), vào cấp cứu trong tình trạng mê man, chấn thương đầu và xây xát nhiều vị trí trên cơ thể. Bệnh nhân bị đa chấn thương do gặp tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu.

Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh và Ngoại Tổng quát nhanh chóng có mặt, chẩn đoán bệnh nhân bị tụ máu ngoài màng cứng vùng chẩm phải, vỡ gan độ 4. Tất cả cùng hội chẩn và ra quyết định phải phẫu thuật cấp cứu để tranh thủ thời gian vàng và tránh tình trạng mất máu cho bệnh nhân.

Bệnh nhân bị tụ máu ngoài màng cứng. Ảnh: BVCC

Cả hai vị trí tổn thương đều cần được xử lý nhưng không thể phẫu thuật cùng lúc vì yêu cầu hai tư thế khác nhau. Do đó, trong quá trình hội chẩn, các bác sĩ hai khoa đã cùng thảo luận và đưa ra quyết định ưu tiên cho khoa Ngoại Thần kinh lấy máu tụ ngoài màng cứng cho bệnh nhân trước vì nguy cơ đe dọa tụt não rất cao nếu không được phẫu thuật sớm.

Trong tư thế nằm sấp, sau một tiếng được phẫu thuật tích cực, khối máu tụ ở vùng hố sau đầu của bệnh nhân đã được lấy ra hoàn toàn, loại bỏ nguy cơ tụt não và chèn ép cho bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được nằm ngửa lại để tiến hành mở ổ bụng, lấy toàn bộ máu đông trong ổ bụng và khâu gan cầm máu.

Sau hơn 3 tiếng, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, ăn súp dinh dưỡng được lượng nhiều, có thể ngồi dậy và đi lại dù vẫn cần người dìu.

Theo Zing