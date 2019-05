Răng giả gây nguy kịch thật

Bệnh nhân N.V.M (50 tuổi; ngụ quận 7, TP HCM) nuốt phải răng giả trong lúc ngủ. Ba ngày sau, ông mới đến Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy để thăm khám. Các bác sĩ (BS) cho biết toàn bộ vùng giữa ngực ông M. bị nhiễm trùng, tạo ổ áp xe lớn. Ông M. dự kiến phải trải qua cuộc phẫu thuật ngực để xử lý ổ nhiễm trùng trong lồng ngực, nguy cơ di chứng sau phẫu thuật rất nặng nề.

Chủ quan

Tương tự, bệnh nhân P.Q.C (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) vào điều trị kéo dài 2 tuần tại Khoa Ngoại lồng ngực BV Chợ Rẫy. Trước đó, trong lúc anh đang uống nước, chiếc răng giả rơi vào cổ họng. Theo phản xạ, anh chạy vào nhà vệ sinh để móc họng ói ra. Nhưng càng ói, răng càng chui sâu xuống vùng ngực. Sau đó, anh vẫn đi làm bình thường vì nghĩ răng sẽ theo đường tiêu hóa đi ra ngoài.

Đến khi tình trạng đau ngực, khó thở xuất hiện ngày càng nhiều, anh đến BV địa phương để nội soi hòng lấy răng giả ra nhưng thất bại. Anh được chuyển lên BV Chợ Rẫy cấp cứu. Theo anh C., chiếc răng giả này anh đã làm 11 năm nên lỏng gốc và có lần rơi ra. Do chủ quan, anh không đi kiểm tra và thay mới.

Các bệnh nhân sử dụng răng giả lâu năm dễ bị nuốt răng giả, gây biến chứng nặngẢnh: NGỌC DUNG

Các BS BV Chợ Rẫy đã thăm khám, nội soi gắp dị vật ra nhưng không thành công. Họ phải cấp cứu mổ ngực, tiếp cận thực quản và mở thực quản mới lấy ra được chiếc răng cùng khung răng. ThS-BS Đặng Đình Minh Thanh, Khoa Ngoại lồng ngực BV Chợ Rẫy, nhận định với trường hợp này, khung răng giả có móc sắt đã đâm vào thực quản gần vùng ngực của bệnh nhân nhưng may mắn chưa gây thủng động mạch chủ gây xuất huyết ồ ạt. Theo BS Thanh, do trải qua cuộc đại phẫu mổ mở ngực lớn nên bệnh nhân phải điều trị và theo dõi lâu dài, chi phí tốn kém, tiên lượng tử vong cao vì có thể gặp di chứng nhiễm trùng lồng ngực. Nhìn những vết khâu chằng chịt trên ngực con trai, mẹ bệnh nhân C. xót xa cho hay cứ nghĩ nuốt răng giả cũng bình thường như những kiểu hóc dị vật thông thường nên C. đã chủ quan.

Tử vong ngay trên bàn mổ cấp cứu

ThS-BS Đặng Đình Minh Thanh thông tin BV đã tiếp nhận rất nhiều ca nuốt răng giả trong lúc ngủ, ăn uống… Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân nhập viện trễ hoặc đa phần bị răng giả mắc kẹt ở thực quản, gây nhiều biến chứng, thậm chí có người đã tử vong khi BS chưa kịp can thiệp. Đối với những trường hợp răng giả đi sâu vào thực quản, thường việc nội soi gắp ra không khả thi nên buộc phải mổ mở.

"Khi nuốt răng giả, móc sắt sẽ bị mắc kẹt tại vùng hẹp của thực quản nằm gần ngực, nơi có nhiều mạch máu lớn. Bệnh nhân có thể chết bất kỳ lúc nào nếu móc sắt này chọc trúng mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt nên nhiều bệnh nhân tử vong trên bàn mổ cấp cứu rất thương tâm chỉ vì chủ quan. Ngoài ra, nếu bệnh nhân nhập viện trễ, móc sắt có thể gây tổn thương, nhiễm trùng vùng giữa ngực. Bệnh nhân có thể chết do sốc nhiễm trùng nặng…" - BS Thanh lý giải.

BS Thanh lưu ý hàm tháo lắp bán phần thời gian sử dụng từ 1-3 năm, nếu thấy hàm lỏng lẻo thì nên thay hàm mới. Còn TS-BS Võ Văn Nhân cho biết tình trạng nuốt, hóc hàm răng giả đa phần rơi vào các bệnh nhân có hàm tháo lắp bán phần. Răng giả thường rơi vào đường thực quản, đường thở trong lúc ngủ, ăn uống, hắt hơi... Nguyên nhân do hàm tháo lắp bán phần theo thời gian sẽ trở nên lỏng lẻo vì nhiều nguyên nhân như teo mô xương và mô nướu. Đặc biệt, nếu người bệnh bị mất một chiếc răng tại vị trí móc cài của răng thì hàm sẽ càng lỏng lẻo, dễ rơi nhiều hơn.

BS Nhân cũng nhận định với kỹ thuật nha khoa tiến bộ, bệnh nhân có nhiều cách để lựa chọn, thay vì làm hàm tháo lắp bán phần, bệnh nhân có thể làm cầu răng cố định giúp hàm khít sát hoặc bệnh nhân có thể cấy ghép trụ implant cho răng bị mất. Việc cấy ghép này không làm phá hủy răng thật mà còn đem lại hàm cố định vững chắc cho răng.

Theo Trịnh Thiệp/NLĐ